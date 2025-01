Laís Caldas e Gustavo Marsengo fazem confissão sobre casamento no civil: 'Mais nada'

Em entrevista à TV CARAS, Laís Caldas e Gustavo Marsengo revelam detalhes dos preparativos para o casamento e falam sobre o BBB 25

Laís Caldas (33) e Gustavo Marsengo (34), casal formado durante o confinamento no BBB 22, estão em contagem regressiva para o casamento no civil. Em entrevista à TV CARAS, eles adiantam os detalhes da cerimônia de casamento e fazem confissão ao falar desta nova etapa no relacionamento.

A ex-BBB confessa que a oficialização do casamento no civil será mais intimido, contando apenas com a presença da família. Apesar da descrição, Laís Caldas menciona que a festa, com previsão para acontecer no segundo semestre, terá convidados.

"Vai ter o civil agora, dia primeiro de fevereiro. Meu Deus, vou casar. Parece que eu sou um bebê ainda, vou virar adulta, mas o civil vai ser só família, só pais, irmãos, mais nada. A nossa intenção era só ir lá, realmente, assinar o papel e almoçar depois. Não vamos mandar convite para ninguém. Não vai ter, mas calma! Que a festa está marcada para o segundo semestre, que ai nós vamos mandar convite", declara.

Gustavo brinca sobre os preparativos para o casamento: "Já começou a dor de cabeça. A gente estava conversando com amigos que já casaram e eles falam: 'por mais que seja um estresse, aproveite este momento', por que depois vai dar um vazio", confessa.

'NÃO VAI RENDER NO PROGRAMA'

Gustavo acredita que a dupla formada pelos irmãos DiegoHypólito (38) e Daniele Hypólito (40) pode ter dificuldades no BBB 25: "Eu vou apontar quem eu acho que não vai render no programa. Eu acho que o Diego tem um perfil jogador e o povo vai pegar no pé dele, porque ele deve ser meio chatinho na hora de falar, você percebe que ele está pegando a atenção para ele, mas a Daniele é muito anti-jogo".

Laís menciona que conheceu Daaniele antes de entrar no confinamento e ela foi simpática com a ex-BBB, mas a médica teme pelo jogo da atleta: "Eu conheci ela aqui fora, achei um amor de pessoa, mas realmente no jogo, pelo que ela já falou... Enfim", finaliza a ex-BBB em entrevista à TV CARAS.

