Gritaria toma conta da casa do BBB 25 e as luzes são apagadas

Os participantes do BBB 25, da Globo, levaram um susto na manhã desta quinta-feira, 30. Enquanto eles estavam acordando e tomando o café da manhã, a produção ligou sirenes e apagou as luzes da casa. Porém, tudo foi uma pegadinha com os brothers e sisters.

Quando a sirene começou a tocar, os confinados levaram um susto e ficaram atentos. Então, quando as luzes apagaram, todos começaram a gritar e foram correndo para a sala de estar.

Lá, eles viram uma mensagem no telão e foram para o jardim. Então, os brothers e sisters descobriram que foi apenas uma pegadinha da produção para uma ação comercial.

Gracyanne fala sobre Giovanna e Maike

A musa fitness Gracyanne Barbosa surpreendeu ao opinião sobre a possibilidade de romance entre a irmã, Giovanna, e Maike no BBB 25, da Globo. O assunto voltou a surgir no confinamento após Aline e Diogo Almeida se beijarem durante a madrugada desta quinta-feira, 30.

No Quarto Nordeste, Gracyanne conversava com Vitória Strada e Aline quando elas falaram que rolou um clima entre Giovanna e Maike durante o Show de Quarta. Porém, a musa disse que não acredita que a irmã possa ficar com o rapaz.

“Acho que nem vai mais. Ontem, na hora que ele falou que a prioridade era a Renata e a Eva, ela murchou”, disse ela.

Então, Gracyanne contou algo que percebeu na irmã. “Ela já estava morrendo de ciúmes da Renata, aí ele ainda fala aquilo”, afirmou ela, e completou: “O Maike não é bom de lábia, é fraco”.