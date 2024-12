Globo gostaria de dupla formada por uma Paquita e um Paquito no BBB 25

Celebrando 60 anos de TV Globo, a edição do Big Brother Brasil 25 pode contar com dupla de 'Paquitos' no elenco; confira mais detalhes

O BBB 25 promete entregar bastante entretenimento aos fãs de reality show e da TV Globo. Após o sucesso do documentário das Paquitas, a produção de elenco da atração deseja que uma dupla formada por um Paquito e uma Paquita entrem como competidores na edição comemorativa do programa. As informações são da colunista Carla Bittencourt, do Portal LeoDias.

O programa tem sua estreia prevista para o dia 13 de janeiro, no mesmo ano do aniversário de 60 anos da emissora. Entre os nomes mais vistos pela produção e direção estão Claudio Heinrich, Monique Alfradique, Marcello Faustini, Andréa Veiga e Lana Rhodes.

Para celebrar o marco de 60 anos, o BBB 25 contará com diversas referências à programação e história do canal, por esse motivo, a escolha dos brothers tem considerado o critério nostálgico.

Vale lembrar que a edição do próximo ano contará com duplas formadas por entes queridos que, em um momento do jogo, irão se separar para competir individualmente, já que apenas um participante será consagrado campeão. Entre os competidores que disputam o prêmio, terão duplas formadas por marido e mulher, mãe e filho e irmãos gêmeos.

A casa do programa será inspirada nas histórias que a emissora criou ao longo de seus 60 anos, incluindo novelas, programas de humor e atrações de auditório. Os quartos serão decorados com referências a essas produções, trazendo detalhes nostálgicos para o público que acompanha a história da TV Globo.

O BBB 25 manterá sua tradicional jornada de 100 dias, com estreia marcada para 13 de janeiro e término em 22 de abril. Antes disso, entre os dias 7 e 10 de janeiro, a Globo exibirá o documentário "BBB Brasil" em quatro episódios, para aquecer os fãs e criar expectativa para a nova temporada, que promete ainda mais emoção e entretenimento.

Confira alguns detalhes da edição:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Atriz de Alma Gêmea é cotada para participar ao lado do marido no BBB 25

Um novo nome entrou para a lista de artistas cotados para participar do BBB 25, da Globo. De acordo com informações do jornal Extra, a atriz Priscila Fantin estaria negociando uma participação sua e do marido, o também ator Bruno Loves. A edicão terá uma dinâmica de duplas na próxima temporada, com estreia prevista para janeiro.

Ainda segundo o portal, a atriz chegou a ser cotada para integrar o BBB 24 e chamou a atenção de Boninho, que agora é ex-diretor do reality show, após se consagrar a campeã da Dança dos famosos, do Domingão com Huck, no ano passado.

Aos 41 anos, a atriz já esteve no elenco de diversas novelas da Globo. Ela fez sucesso como Olga, uma das vilãs de Chocolate com Pimenta (2003) e também estrelou Alma gêmea (2005), que está sendo reprisada atualmente no Vale a Pena Ver de Novo. Depois, esteve em Sete pecados (2007) e Êta mundo bom (2016) - sua última aparição em tramas da emissora.