Ex-BBB Lucas Luigi volta à antiga profissão um ano após participar do reality

Ex-participante do BBB 24, Lucas Luigi surpreendeu ao revelar que voltou a trabalhar na área que seguia antes de entrar no reality

Ex-participante do BBB 24, Lucas Luigi surpreendeu os seguidores ao revelar que voltou à rotina que seguia antes de entrar no reality show da TV Globo. Agora, cerca de um ano após seu confinamento na casa mais vigiada do país, o jovem de 29 anos retomou seu trabalho como instalador de pisos no Rio de Janeiro.

Em suas redes sociais, Lucas compartilhou um vídeo exibindo detalhes de seu trabalho. "Essa é uma das coisas que sei fazer bem. E aí, curtiram?", escreveu ele na legenda da postagem.

Além da profissão já seguida por ele anteriormente, o ex-brother, que soma atualmente mais de 660 mil seguidores em seu perfil oficial no Instagram, realiza criações de conteúdos na plataforma como influenciador digital. Antes do programa, Lucas Luigi também trabalhava em uma loja de roupas no período da noite.

"Tudo na vida precisa ser feito com muito amor e vontade. Essa é a vida do brasileiro, cara. Coitado de quem só sabe fazer uma coisa. Já percebeu o quanto de dinheiro a gente gasta no começo do ano? Com a escola da criança, as compras...", analisou o ex-BBB.

Lucas Luigi foi o sexto eliminado do BBB 24 após receber apenas 7,29% dos votos do público para permanecer no jogo. Na ocasião, o carioca enfrentou o paredão da temporada contra Isabelle Nogueira, Alane Dias e Juninho.

Cida, do BBB 2, recorda morte da irmã durante seu confinamento

Ex-participante do BBB 2, Cida Moraes passou por um momento inesquecível e histórico dentro da casa mais vigiada do país. Nos últimos dias, os internautas resgataram o vídeo do momento em que ela teria ouvido a voz da irmã, Gloria Maria, a chamando dentro do reality show da TV Globo.

Pouco tempo após o acontecido, Cida foi informada pela produção do programa que a familiar havia falecido. Na época, a ex-sister precisou decidir se continuaria confinada ou sairia da competição devido a morte da irmã.

Apesar da dor, ela escolheu seguir no jogo. Em entrevista à 'Quem', Cida Moraes recordou o momento delicado que enfrentou durante seu confinamento no BBB 2; confira detalhes!

