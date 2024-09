Ex-BBB Davi celebra conquista de prêmio especial: 'De todos que me apoiaram'

Campeão do BBB 24, Davi se pronunciou após receber um troféu especial que representa sua trajetória no reality show da Globo

Vencedor do BBB 24, Davi Brito segue colhendo frutos de sua participação no reality show da TV Globo mesmo após quase 6 meses do fim do programa. Na última quinta-feira, 26, por meio de suas redes sociais, o ex-brother celebrou a conquista de um novo prêmio.

Esbanjando alegria, Davi revelou que ganhou o troféu de 'melhor participante de reality show', uma das categorias do Prêmio Jovem Brasileiro. "Estou feliz de receber esse prêmio. Só quero agradecer aos meus fãs, que torceram por mim em toda a trajetória que percorri durante o BBB. Sem palavras para explicar", declarou ele em seus stories.

Já no feed, Davi Brito publicou uma sequência de fotos segurando o troféu e agradeceu novamente todo apoio e carinho de sua torcida. "Vitória! Com muita alegria e gratidão a Deus e aos meus fãs, celebro essa conquista no @premiojovem como MELHOR PARTICIPANTE DE REALITY!", escreveu o ex-BBB na legenda.

E completou: "Esse troféu é de todos vocês que me apoiaram desde o começo. Muito obrigado por cada voto e todo o carinho! Vamos juntos!". Nos comentários, diversos famosos e admiradores de Davi celebram junto a nova conquista do famoso.

++ Prima de Davi Brito compartilha valor que recebeu por trabalhar nas redes sociais dele durante o BBB

"Parabéns, querido! Você merece", disse a jornalista e apresentadora Rachel Sheherazade. "Merecido demais! Que seu caminho seja sempre de conquistas", declarou uma internauta. "Sua história como melhor jogador de reality ninguém tira", disse outra.

