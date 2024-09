Mãe de ex-BBB Davi Brito toma decisão drástica após receber ameaças

Mãe de Davi e Raquel Brito, Elisangela fez um desabafo ao revelar que vem sofrendo ameaças e tortura psicológica: 'Tinha medo'

Mãe de Davi Brito, campeão do BBB 24, Elisangela Brito usou as redes sociais nesta quinta-feira, 26, para compartilhar um desabafo. Através de um vídeo, ela revelou que, há algum tempo, vem sofrendo ameaças e tortura psicológica.

Elisangela explicou que tinha medo de tomar alguma atitude perante a situação, mas que diante do cenário atual, decidiu recorrer à polícia. Ao longo do relato, a matriarca ainda ressaltou que o filho também está passando pela mesma situação, mas que diferente dela, preferiu não agir contra os ataques.

"Eu peço perdão por tudo que está acontecendo, mas a gente não tem para onde correr. Ontem foi um dia daquele jeito. Eu vou à delegacia de crimes cibernéticos, na delegacia da mulher. Eu já vinha sofrendo tortura psicológica, sofrendo coações, mas eu não via como sair, eu tinha medo justamente do que está acontecendo, de sujar minha imagem", iniciou ela.

"Isso não pode acontecer. Eu não sou Davi que deixa [a situação quieta], eu vou mostrar meu celular à polícia. Se eu for culpada eu quero ser presa, mas se a pessoa for culpada eu quero que ela seja preso”, continuou a mãe de Davi e Raquel Brito, que está confinada em 'A Fazenda 16'.

Em seguida, sem mencionar nomes, ela contou que outras pessoas próximas à família também foram ameaçadas nos últimos dias. Elisangela Brito ainda mostrou o momento em que deixou uma delegacia em Salvador, na Bahia, após realizar a denúncia. "A nossa mente não pode ser torturada por ninguém", declarou, por fim.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Elisangela desabafa sobre ataques. Agora, com a entrada de Raquel Brito em 'A Fazenda 16', da Record TV, o nome da família voltou a ser comentado nas redes sociais.

