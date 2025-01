Eliminado do BBB 25, Edilberto critica brother: 'Muito contraditório'

Edilberto participou do programa 'Mesacast BBB' ao lado de sua filha, Raissa, e criticou a postura de um adversário no reality show

Edilberto e Raissa, os últimos eliminados do BBB 25, participaram do Mesacast BBB desta quarta-feira, 29, e durante uma conversa com a apresentadora Pitel, o artista circense criticou um brother.

Após assistir um vídeo, ele opinou sobre a postura de Vinicius, seu adversário no jogo. "O Vinícius é muito contraditório em tudo o que ele fala", afirmou Edilberto. Raissa concordou com o pai e acrescentou: "Tem hora que ele fala uma coisa, tem hora que fala outra. Então, assim cai em contradição sempre", comentou.

O dono de circo seguiu falando sobre o promotor de eventos: "Vinícius acabou de citar situações ali de que pessoas acham que estão vivendo em um retiro espiritual. Isso não está acontecendo ali. Ele está vivendo intensamente aquilo ali, e está jogando muito bem por sinal, mas o Vinícius se perde em algumas situações", analisou.

Vilma fica em último lugar em novo ranking

A participante Vilma, do BBB 25, da Globo, surpreende com uma atitude no jogo do programa. Nas edições ao vivo, a mãe de Diogo Almeida fica quieta. Ela quase não fala durante as dinâmicas e deixa que o filho dê as justificativas do jogo da dupla. Com isso, ela ficou em último lugar no ranking do jornal Estadão.

A publicação calculou o tempo de fala dos brothers e descobriu que Vilma falou por apenas 65 minutos em uma semana. Enquanto isso, o filho dela, Diogo Almeida, foi o participante que mais falou na semana, com 800 minutos de fala.

Em comparação com as duplas, as irmãs Camilla e Thamiris falaram, juntas, por 1266 minutos. E a dupla Arleane e Marcelo, que foi eliminada na semana passada, falou por apenas 238 minutos. Antes deles aparece a dupla João Gabriel e João Pedro, que falaram por 280 minutos.

