Campeã do BBB 21, Juliette revela o que fez com o prêmio do reality show

A cantora Juliette, vencedora do BBB 21, contou como gastou o prêmio de R$ 1,5 milhão faturado no reality show da TV Globo

Um dos grandes fenômenos revelados pelo BBB, Juliette venceu a 21ª edição do reality show da TV Globo com 90,15% dos votos do público e levou para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão. Agora, quatro anos após sua participação no programa, a cantora abriu o jogo e revelou como gastou o dinheiro recebido.

Em entrevista ao 'Gshow', Juliette contou que destinou o valor do BBB 21 aos familiares, o que já era seu objetivo desde que entrou na casa mais vigiada do país. A famosa, que é bastante apegada a família, explicou que ajudou os irmãos e os sobrinhos.

"As casas dos meus irmãos e dos meus sobrinhos. Um negócio para eles começarem a vida. Como se fosse a vara para pescar, né? Que dizem. Um carro popular. Escola e plano de saúde. Então, esse dinheiro deu para tudo isso. Foi simbólico. E eu queria que fosse feito o propósito pelo qual eu entrei lá. Então, todo o dinheiro do Big Brother, eu usei para realizar os sonhos que entrei lá. De verdade. Não comprei absolutamente nada para mim", declarou ela.

Em seguida, a ex-BBB revelou que se considera 'mão fechada' e não tem o costume de comprar itens para si mesma. Apesar disso, tempos depois, ela abriu uma exceção e chegou a se apresentar com um carro.

"Depois, com o meu dinheiro, foi que comprei um carro. E nem foi zero. Eu sou muito amarrada mesmo. Eu sou assim. Mas o prêmio do Big Brother foi simbólico para que eu dissesse: 'missão cumprida mesmo. Fiz o que eu me propus'", concluiu Juliette.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)

A reação de Juliette ao descobrir participação no BBB 21

Nos últimos dias, um vídeo inédito de Juliette antes do BBB 21 viralizou nas redes sociais. O registro em questão, compartilhado originalmente por Val Souza, ex-integrante da produção do reality show da TV Globo, mostra a reação da cantora ao descobrir que foi selecionada para o programa.

No vídeo, Juliette é orientada a revelar nome, profissão e idade. Assim que finalizou a apresentação, a pessoa responsável pela gravação contou para a artista que ela havia sido escolhida para entrar no BBB; confira detalhes!

Leia também: Direito, medicina e maquiagem: Relembre a trajetória de Juliette antes de ser campeã do BBB 21