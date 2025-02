Caio Afiune opina por que o BBB 25 ainda não empolgou: ‘Pode ter sido esse o problema’

Em entrevista à TV CARAS, o ex-BBB Caio Afiune ressalta motivo que pode ter impactado negativamente a audiência do BBB 25 até o momento

O fazendeiro Caio Afiune (36), participante do BBB 21, esteve nos estúdios da CARAS Brasil para opinar sobre o BBB 25, que tem sido alvo de muitas críticas na web, nesta primeira fase da edição. Os internautas têm falado bastante nas redes sociais sobre o clima de paz e amor dentro do reality show da TV Globo, e a falta de comprometimento dos confinados com o jogo, deixando o programa morno. Para o ex-brother, há um motivo claro que pode ter causado este impacto negativo na audiência. "Pode ter sido esse o problema", diz ele, em entrevista à TV CARAS.

“Vamos por partes. Acho que, realmente, (o programa) está morno, mas sabe por que? Porque como você entrou em dupla – você entrou com alguém que conhece –, tem uma tranquilidade ali, um pequeno conforto. Então, você não se estressa tanto porque você tem alguém que convive com você aqui fora, que você conhece, lá com você. Você consegue desabafar, você tem uma segurança, que te acalma. Acho que nesse início, pode ter sido esse o problema. Agora, quando apartar, acredito que possa existir uma movimentação e um aquecimento maior no game”, analisa Caio.

E continua: “Por exemplo: se você for pegar os gêmeos (João Gabriel e João Pedro). Hoje, os votos são para os dois. Mas quando apartar e alguém votar, ou alguém fizer alguma coisa contra um, o outro vai abraçar a causa. E os meninos são assim, eles defendem um ao outro. Quando um viaja e fica sem o outro, até adoece. Acho que tem uma grande chance, sim, de existir um aquecimento no jogo na hora que apartar, mas o que eles precisam fazer é ir mais para cima, sabe? Estão tentando, mas vejo que eles estão correndo um pouco de alguns embates”

Ele, então, cita Gil do Vigor (33), também participante do BBB 21, como exemplo: "O Gil não deixava para depois. Ele ia resolver, logo falava e pronto (...) E resolvia. Então, ainda está muito oba-oba, muito tranquilo, mas as asinhas de agora pra frente vão começar a aparecer (...) As coisas de agora pra frente tendem a ficar mais fortes (...) Então, acho que o programa está um pouco frio por conta desse tranquilidade e segurança que a dupla proporciona".

Caio revela que já conhecia os gêmeos João Gabriel e João Pedro, de 21 anos, e revela um encontro inusitado entre eles antes do confinamento do BBB 25. “Os Joãos são um amor. Inclusive, aconteceu uma coisa muito engraçada, muito legal. Olha que coincidência monstruosa! Eu e a Wan (Waleria Motta, esposa) estávamos indo para o Rio, para gravar aquela chamada especial, né? Encontramos com os dois no aeroporto – a gente já se conhece tem tempo, já se encontrou várias vezes, tem uma amizade e tudo. Então, batemos um papo. Aí, falei: Vocês estão indo pra onde? Eles: ‘Nós vamos pro Rio’. Eu: Pô, eu também estou indo. Que massa, bom demais! Vão fazer o que lá?’. Eles: ‘Vamos à praia. Vamos pegar uma praia tranquila, vamos lá conhecer’. Eu: Tá bom demais, cara. Delícia! Eles perguntaram o que íamos fazer e eu falei que estava indo gravar a chamada do especial do BBB 25 anos. Eu não podia falar muita coisa. Eles: ‘Bom demais da conta, top demais Big Brother, né?’. E ficou esse negócio", fala.

“Aí, na hora que eles falaram que iam voltar amanhã (...) Falei: Amanhã, cara?. Aí, na hora que nós estávamos saindo (do aeroporto, já no Rio de Janeiro), tinha uma plaquinha, um pessoal segurando, Caio Afiune, e do outro lado os nomes deles (risos). Fiquei caladinho, não falei nada. Na hora mesmo falei: Vão com Deus, vamos nos falando, vocês sabem onde é que estou. E na hora que chego no hotel, vejo a equipe (do BBB), o Dourado (diretor), o pessoal da direção, no mesmo hotel. Falei: Está tendo a cadeira elétrica, esses meninos devem estar vindo para a cadeira elétrica. É em dupla e eles são gêmeos. Mas fiquei quietinho para não estragar o plano", completa.

O fazendeiro garante que em nunhum momento quis pressionalos. "Não quis apertar eles, nem mandar mensagem, nem nada, porque se ficam sabendo gela o coração. Se vaza (a informação), eles não entram. Aí atrapalha tudo, o processo todo, melhor deixar quieto. Vamos fazer uma oração, rezar para esses meninos arrebentarem lá dentro. Na hora que eu vi o nome deles com o pessoal com a plaquinha, eu falei: Ah, vindo pra praia com alguém esperando com o nome deles na plaquinha? Não, isso é uma brincadeira (risos)", finaliza Caio.

Leia também:Rodrigo Mussi revela se tem um favorito no BBB 25 e opina sobre o reality: 'Planta não dá'

ASSISTA A ENTREVISTA COMPLETA NO CANAL DA CARAS BRASIL NO YOUTUBE: