Saiba quem são os homens de preto que carregaram o caixão do Papa Francisco

Caixão do Papa Francisco foi levado em procissão até a Basílica de São Pedro por homens com terno preto. Saiba quem eles são

O caixão do Papa Francisco está sendo velado na Basílica de São Pedro, no Vaticano, desde a manhã desta quarta-feira, 23. O corpo dele foi levado para o salão principal da igreja em procissão saindo da Casa de Santa Marta e foi carregado por homens de terno preto.

De acordo com a imprensa internacional, o caixão do papa foi carregado por 14 sediários pontifícios. Estes homens são chamados assim porque são os membros da corte pontifícia, responsáveis pelas funções de serviços braçais no Vaticano. Nos eventos comuns, são estes homens que carregam as cadeiras, orientam as pessoas para onde ir e também cuidam dos acessórios para os eventos, como microfones.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vatican News (@vaticannews)

O velório do papa

O velório do Papa Francisco começou nesta quarta-feira, 23, e é aberto ao público. Os fiéis podem visitar a Basílica de São Pedro para prestarem suas últimas homenagens. No início da tarde, a fila estava enorme e demorava mais de 3 horas para percorrer o caminho até o caixão.

O funeral acontecerá no sábado, 26, a partir das 10h (5h em Brasília) com uma missa na Praça de São Pedro. Neste dia são esperados chefes de estado do mundo todo e também uma multidão de fiéis. No final da missa de corpo presente, o caixão será sepultado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma.

A causa da morte do papa

Na tarde desta segunda-feira, 21, os representantes do Vaticano divulgaram oficialmente qual foi a causa da morte do Papa Francisco. Ele faleceu aos 88 anos durante a madrugada desta segunda-feira.

De acordo com o Vaticano, o papa, batizado como Jorge Mario Bergoglio, sofreu um derrame - também chamado de AVC Cerebral - pela manhã e entrou em coma. Logo depois, ele teve um ataque cardíaco irreversível e faleceu. A morte foi confirmada pelo Dr. Andrea Arcangeli, chefe do departamento médico do Vaticano.

O papa também tinha outras complicações de saúde, como episódios de insuficiência respiratória, pneumonia bilateral, diabetes do tipo 2 e hipertensão. Ele morreu às 7h35, horário do Vaticano.

Leia também: Qual era o salário do Papa Francisco? O que se sabe sobre o pagamento dele