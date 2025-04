Miss Espírito Santo e ex-primeira-dama morre aos 35 anos

Ex-miss e ex-primeira-dama de Cariacica, na Grande Vitória, Nabila Furtado morreu aos 35 anos. A morte foi confirmada por seu marido

Ex-miss e ex-primeira-dama de Cariacica, na Grande Vitória, Nabila Furtado morreu aos 35 anos. Ela estava internada em um hospital por causa de um quadro de trombose que afetou o ombro e o braço esquerdo. A morte foi confirmada por seu marido, o ex-prefeito da cidade, Juninho Geraldo, por meio de uma postagem nas redes sociais nesta terça-feira, 22.

Ao portal g1, Juninho contou que sua companheira morreu de embolia pulmonar causada por trombose, decorrente de um câncer de mama diagnosticado em 2020. O velório da miss começou às 6h desta quarta-feira, 23, na Associação de Moradores de Vila Palestina, em Cariacica. O sepultamento acontecerá no Cemitério São Jorge, em Alto Lage, a partir de 13h.

Nabila passou um mês internada em um hospital particular da cidade para tratar uma trombose que afetou a região do ombro e do braço. No início de abril, recebeu alta para dar continuidade ao tratamento em casa, com o auxílio de cilindros de oxigênio. No entanto, na madrugada de terça-feira, voltou a sentir falta de ar e precisou ser internada novamente.

Ainda na terça-feira, Juninho Geraldo compartilhou uma foto da mão dos dois na cama do hospital com a legenda "Juntos até os últimos momentos". No início de março, ele fez um post para falar sobre a recuperação da esposa.

"Estamos muito animados com a recuperação da Nabila, que sofreu uma trombose que atingiu a região do ombro e braço. Daqui do hospital estamos acompanhando as notícias e curtindo o carnaval com muita tranquilidade, e nos preparando para sair em breve", escreveu ele.

Que completou: "Nessas últimas semanas estou acompanhado 24 horas toda a evolução da recuperação ao lado dela, e contando com o apoio dos parentes e amigos para cuidar das nossas coisas fora daqui. Gratidão!"

Quem era Nabila Furtado?

Vale lembrar que Nabila Furtado conquistou títulos em concursos de beleza pelo mundo. Ela representou o Brasil no Mrs Glam World na Índia em 2022 e em um concurso internacional na Espanha. Ela também conquistou o Miss Espírito Santo Intercontinental, Miss Cariacica em 2009, Miss Brasil Queen 2016 Miss Simpatia no Miss ES 2020 e Musa do Brasil 2013.

