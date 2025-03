BBB 25: Quem sai hoje? Saiba o resultado das enquetes do nono paredão

Gracyanne Barbosa, Eva e Daniele Hypolito disputam o paredão desta terça-feira, 18, no BBB 25: Saiba quem mais chance de ser eliminada!

O resultado do nono paredão do BBB 25, da Globo, será revelado na noite desta terça-feira, 18, e o público vai descobrir quem vai ser eliminada: Daniele Hypolito, Eva ou Gracyanne Barbosa? Enquanto não chega a hora de conferir o resultado oficial, que tal descobrir quem está na frente nas enquetes?

Na internet, a disputa para a eliminação está entre Gracyanne Barbosa e Eva. Elas são as mais votadas para deixarem o confinamento nesta terça. Na enquete do site CARAS Brasil, Gracyanne é a mais votada para sair do jogo com 68% dos votos. Logo atrás dela, Eva surge com 23,58% e Daniele está com 8,42% .

Enquanto isso, a enquete do Jornal O Globo aponta um resultado diferente. Por lá, o primeiro lugar na votação é de Eva, que teve 55,48% dos votos para ser eliminada, enquanto Gracyanne teve 41,43% dos votos e Daniele está com 3,09%.

Na votação feita pelo site UOL, Gracyanne é a mais votada para ser eliminada. Ela recebeu 51,51% dos votos. Eva teve 46,1% e Daniele está com 2,39%. Por outro lado, na enquete do site Notícias da TV, Eva é a sister com mais chance de sair. Ela teve 56,11% dos votos, enquanto Gracyanne recebeu 38,07% e Daniele teve 5,81% dos votos.

Com isso, o destaque é que a disputa promete ser acirrada entre Gracyanne Barbosa e Eva. Uma das duas deve deixar o confinamento na noite desta terça. Vale ressaltar que a única votação válida para realmente eliminar alguém do reality show acontece no site Gshow e o resultado só é divulgado no BBB 25 ao vivo.

Relembre como foi a formação do nono paredão do BBB 25:

A noite de votação do 9º paredão do BBB 25 começou com o anjo João Gabriel dando a imunidade para o irmão gêmeo, João Pedro. A sister Renata também estava imune por causa da Vitrine do Seu Fifi. Então, o líder Guilherme colocou Gracyanne Barbosa no paredão. “O que a gente fala aqui é a nossa maior arma dentro do programa. E se a gente não lembra as nossas falas pega muito mal aí fora. E é um dos principais motivos para eu indicar a Gra ao paredão”, disse ele.

Na sequência, a casa realizou a votação no confessionário e a mais votada foi Eva. No segundo lugar, Delma e Daniele ficaram empatadas e o líder Guilherme mandou Daniele para o paredão. Então, Gracyanne teve o poder contragolpe e teve que escolher uma das pessoas que estava na Mira do Líder. Ela escolheu João Gabriel para puxar para o paredão.

Com isso, Vinicius entrou em ação com o Poder Curinga, que era o Poder Direto. Ele teve que vetar uma pessoa da prova bate-volta e escolheu vetar Eva. Assim, apenas Daniele e João Gabriel disputaram a prova bate-volta e ele escapou da berlinda.