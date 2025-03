BBB 25: Quem deve ser eliminado no sétimo Paredão? Vote entre Camilla, Renata e Vilma

Vote na enquete da CARAS Brasil e decida quem deve ser a próxima sister a deixar o BBB 25; Camilla, Renata e Vitória disputam a permanência

O domingo de Carnaval, 2, foi movimentado na casa do BBB 25. Após a formação do sétimo Paredão da edição, Camilla(34), Renata(32) e Vilma(68) agora se enfrentam por mais uma semana de permanência no reality. Vote abaixo na enquete da CARAS Brasil e decida quem deixa o programa.

Tudo começou com Vinicius(28), vencedor da Prova do Anjo, escolhendo sua aliada, Aline(32), para receber a imunidade. Na sequência, a LíderVitória Strada(28), emparedou Renata. "A gente vem tentando ter uma aproximação desde o início do jogo, mas a gente já teve alguns embates que não foram muito grandes", explicou a atriz.

Depois, Vinicius foi chamado pelo apresentador, Tadeu Schmidt(50), para indicar uma pessoa ao Paredão, como parte da dinâmica do Anjo da semana. Ele escolheu Maike(30). Então, Diego Hypolito(38) usou o Poder Curinga, adquirido na última semana, e escolheu tirar um voto de João Gabriel(21).

Em seguida, os brothers e sisters começaram uma votação aberta na sala de estar, sem poderem dizer suas justificativas. Com isso, Vilma e Camilla foram as duas mais votadas e foram disputar a prova bate-volta com Maike. O representante comercial teve sorte e conseguiu escapar do Paredão, vencendo a disputa.

SAIBA QUEM VOTOU EM QUEM:

Camilla votou em Vilma

Vilma votou em Camilla

João Pedro votou em Daniele

Thamiris votou em Vilma

Renata votou em Camilla

Guilherme votou em Camilla

Delma votou em Camilla

Diego votou em Vilma duas vezes

Vinicius votou em Vilma

Maike votou em Daniele

Gracyanne votou em Vilma

Eva votou em Camilla

Daniele votou em Vilma

Aline votou em João Gabriel

