BBB 25: Renata, Vilma e Camilla estão no sétimo paredão

No domingo de carnaval, a formação do paredão do BBB 25 aconteceu mais cedo e mandou 3 participantes para a berlinda: Renata, Vilma e Camilla

Em pleno domingo de carnaval, o BBB 25 formou o sétimo paredão mais cedo. Por volta das 19h30, os participantes já foram chamados para darem seus votos e escolherem os brothers e sisters que estão no paredão da semana. A berlinda é disputada por Renata, Vilma e Camilla.

Logo no início da noite, o Anjo Vinicius deu o colar da imunidade para sua aliada Aline, que foi com quem ele entrou no reality show. Logo depois, a líder Vitória Strada emparedou Renata. "A gente vem tentando ter uma aproximação desde o início do jogo, mas a gente já teve alguns embates que não foram muito grandes”, disse ela em sua justificativa.

Na sequência, Vinicius voltou a falar para indicar uma pessoa ao paredão, que era uma das missões do Anjo da semana. Ele escolheu Maike para a disputa. Então, Diego Hypolito descobriu o Poder Curinga que ele comprou na semana passada. Ele teve a tarefa de escolher um brother para não votar e usar o voto dele. Com isso, ele escolheu tirar o voto de João Gabriel.

Além disso, os brothers e sister fizeram a votação aberta na sala de estar e sem justificativa. Com isso, as duas mais votadas foram Vilma e Camilla, que foram emparedadas. Por fim, Vilma, Camilla e Maike disputaram a prova bate-volta, que é de sorte, e Maike se deu bem e escapou do paredão.

Desse modo, o sétimo paredão é disputado por Renata, Vilma e Camilla.

Saiba quem votou em quem:

Camilla votou em Vilma

Vilma votou em Camilla

João Pedro votou em Daniele

Thamiris votou em Vilma

Renata votou em Camilla

Guilherme votou em Camilla

Delma votou em Camilla

Diego votou em Vilma duas vezes

Vinicius votou em Vilma

Maike votou em Daniele

Gracyanne votou em Vilma

Eva votou em Camilla

Daniele votou em Vilma

Aline votou em João Gabriel

