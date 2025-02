Diogo Almeida reflete sobre participação no BBB 25 e declara torcida: 'Vibrando por ela'

Diogo Almeida foi o eliminado da semana do BBB 25; em entrevista à CARAS Brasil, ele fala sobre sua participação na casa mais vigiada do Brasil

Diogo Almeida (40) foi o eliminado da semana no BBB 25, o brother recebeu 43,93% dos votos do público para deixar a casa mais vigiada do Brasil. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator reflete sobre sua participação no reality da Globo e declara torcida: "Vibrando por ela".

Diogo Almeida disputava a permanência no jogo com Vitória Strada (28) e Vilma (68), mãe do ator. Vale lembrar que ele foi emparedado pela dinâmica do Big Fone. O ator global reflete sobre sua trajetória no BBB 25.

"De uma forma positiva, satisfatória. Quando entrei, eu falei que eu queria me orgulhar da minha trajetória no BBB. E, agora que eu saí, digo pra vocês que eu posso, sim, me orgulhar da minha trajetória", declara. Sobre arrependimentos, Diogo diz: "As coisas que me arrependi, eu pedi desculpas lá dentro. Tenho um arrependimento que foi algo que reverberou lá dentro e aqui fora, que foi aquela escolha que eu fiz no confessionário. Mas pedi desculpas e segui em frente".

Reprodução / Globo

É O SONHO DELA

Diogo Almeida revela que está torcendo para sua mãe , Dona Vilma, apelidada carinhosamente por ele de 'Vilmoca'. "Estou vibrando por ela para que ela possa seguir da melhor maneira possível, evoluindo a cada dia lá dentro da casa, protagonizado em busca do prêmio, que ela possa chegar à final e ser campeã do BBB 25".

"Minha torcida é para Vilmoca! Ela merece, é o sonho dela, ela é uma mulher muito guerreira, batalhadora, uma mulher que segue sempre em busca, tanto que ela participa efetivamente no BBB, ela participa das provas, ela se joga, participa das festas e ela merece muito. Ela está dando o melhor que ela pode a cada dia lá dentro. E ela merece muito!", afirma.

Agora que o jogo do BBB 25 acabou para Diogo Almeida, muito se especula sobre seus próximos projetos na carreira. O ator garante que terão muitas novidades, sem entrar em detalhes, ele afirma ter desejo de se aventurar na área da comunicação.



"Vem novidade sim!! Ainda não posso falar sobre nada, porque não há nada definido. Mas, em breve, quero estar em uma nova novela, fazendo séries, filmes... E também trabalhando na área da comunicação, que me interessa muito, quero muito poder realizar e expandir também pela comunicação. Vem muita coisa boa por aí", finaliza o ator Diogo Almeida.

