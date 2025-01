BBB 25: A primeira frase que Joselma disse ao conhecer o genro há 6 anos

Sintonia à primeira vista! Filha de Joselma, do BBB 25, revela qual foi a primeira frase que a mãe disse ao conhecer o genro, Guilherme, há 6 anos

Participantes do BBB 25, da Globo, Joselma e Guilherme já entraram no confinamento chamando a atenção do público para a sintonia entre eles e o jeito divertido. Com isso, Letícia Tavares, que é a filha dela e esposa dele, revelou que a parceria deles foi algo à primeira vista.

Em entrevista ao Jornal Extra, Letícia contou qual foi a primeira coisa que sua mãe, Joselma, falou para o genro, Guilherme, ao conhecê-lo há seis anos. Ela contou que conheceu Guilherme na faculdade e os dois logo se encantaram um pelo outro. Tempos depois, ele adicionou a sogra no Facebook para dizer que queria se apresentar. Então, eles marcaram uma festa.

“Minha família adora uma farra, música alta, karaokê, microfone… E quando Guilherme desceu do carro, minha mãe já gritou: ‘Esse é Guilherme, meu genro gostoso’”, disse ela.

Durante a festa, Guilherme bebeu além da conta e ficou com vergonha, mas Joselma apoiou o genro. “Guilherme ficou bêbado, deitou na cama e ficou rindo de vergonha. Minha mãe o tranquilizou: ‘Se é para ficar sóbrio na minha casa, nem venha’. Fez um café e, assim, começou a amizade”, disse ela.

Saiba mais sobre Guilherme e Joselma

"Pernambucanos de Olinda, a dona de casa Joselma, de 54 anos, e o fisioterapeuta Guilherme, de 27, são sogra e genro há seis anos. Ela o trata como um filho. A simpatia pelo marido da filha foi instantânea e a cumplicidade e o respeito entre eles vêm desde que se conheceram. “Eu digo que com a filha dela foi amor à primeira vista, mas, com Joselma, foi conexão à primeira vista. Acho que ela sabe mais coisas da minha vida que qualquer amigo meu”, conta Guilherme sobre a escolha da dupla para o BBB", informou a Globo.

