BBB 25: Maike revela quais brothers pretende colocar na Mira do Líder

Em conversa com seus aliados no Quarto fantástico, Maike, que venceu a prova de resistência do BBB 25, apontou seus alvos

No Quarto Fantástico, Eva conversou com Maike e pediu para ele a mantenha informada sobre seus próximos passos no jogo, caso ele seja consagrado líder do BBB 25 após ter saído por último da prova de resistência.

O brother aproveitou para contar para a sister e seus outros aliados, Renata, João Gabriel e João Pedro, sobre quem pretende colocar Na Mira do Líder. Por enquanto, ele tem cinco opções: Aline, Vinícius, Daniele e Diego Hypolito. Maike confessou que não pretende colocar Vitória Strada.

"Se forem cinco... Aline e Vini, Dani e Diego... Eu ia colocar Vitória, mas eu não vou colocar porque ela que me deixou na prova e ela sabe que fez isso", explicou.

Após ouvir o amigo, Renata o aconselhou a colocar alguém que daria 'alvo' para ele. "Eu já estava pensando, lá na prova, quem seria, para defender vocês. A partir dessa informação, vocês já sabem. É só ligar os pontinhos", afirmou o representante comercial. "Se eu colocar uma dessas pessoas, a outra não tem voto, de ninguém da casa."

Mais cedo, Maike explicou para Vilma o motivo de não colocar Vitória Strada no paredão. "Até tenho cinco, mas a Vitória, ela me salvou lá na prova, né? Era cinco com ela. E aí, parte desse prêmio é justamente por causa dela", justificou. "Vou colocar outra pessoa. É alguém que eu não queria colocar, alguém que eu gosto", completou.

Vitória Strada se desculpa com brother após 'gafe'

Enquanto se recuperava da Prova de Resistência, a sister Vitória Strada, décima eliminada da dinâmica, aproveitou para conversar com Diego Hypolito a respeito de uma 'gafe' cometida por ela mais cedo. Durante a madrugada desta sexta-feira, 7, a atriz se desculpou com o ex-ginasta por uma decisão que acabou o deixando fora da competição do líder.

"Eu queria te pedir desculpas. Antes da prova, o Guilherme chegou pra mim e falou: 'Você não percebeu ali, que se você tirasse o Maike, o Diego estaria na prova?’. Cara, na hora eu não me liguei mesmo. Depois eu fiquei péssima, porque é o tipo de coisa que eu tenho que estar ligada. Não posso não estar ligada nisso", declarou a atriz. Saiba mais!

