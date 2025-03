Problema de saúde de Cristiana Oliveira tem relação com a idade? Médico explica

Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Fabio Jennings fala sobre o problema de saúde que afetou Cristiana Oliveira e explica relação com a idade

A atriz Cristiana Oliveira (61) surpreendeu ao revelar que passou por um problema de saúde no último mês. No começo de março, a estrela contou que sofre com a dor do pinçamento de nervo na cervical. Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Fabio Jennings, médico reumatologista explica o diagnóstico da artista e se existe uma relação com a idade.

Cristiana Oliveira confessou que preza muito pela qualidade de vida. "Não quero envelhecer a ponto de ficar imobilizada ou numa cadeira de rodas. Por isso, estou focada no fortalecimento da parte inferior do corpo e nos alongamentos. Também preciso trabalhar o pescoço, os ombros e a escápula", relatou ela em entrevista ao Jornal O Globo, divulgada na quinta-feira, 13.

Segundo o Dr. Fabio Jennings, à medida que envelhecemos, é mais comum desenvolvermos problemas nos discos e articulações da coluna cervical, como a degeneração natural dessas estruturas. "As doenças degenerativas dos discos e articulações da coluna cervical são mais frequentes com o avançar da idade e as hérnias são mais comuns na população de meia idade e idosos", esclarece o especialista em entrevista à CARAS Brasil.

QUAL O TRATAMENTO?

Segundo o Dr. Fabio Jennings, para a recuperação é importante investigar, com um médico especialista, a causa da dor. "O fundamental para a boa evolução do quadro é um diagnóstico correto da causa da dor. Já o tratamento para a grande maioria dos casos é conservador e sintomático com uso de analgésicos e anti-inflamatórios não sendo necessária internação hospitalar".

O reumatologista reforça que é necessário atenção para postura: "É importante também corrigir os vícios posturais e recomendar fisioterapia com exercícios de alongamento e resistidos, após a melhora da dor", finaliza o Dr. Fabio ao analisar o caso da atriz Cristiana Oliveira.

