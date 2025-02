BBB 25: Daniele Hypolito sai em defesa de Diego após fala de brother: 'Muito grave'

A ex-ginasta Daniele Hypolito relatou incômodo ao relembrar fala de outro brother a respeito de seu irmão, Diego, no BBB 25

A ex-ginasta Daniele Hypolito fez um breve desabafo na madrugada desta segunda-feira, 3, ao relembrar uma fala de Gabriel a respeito das crises de ansiedade de seu irmão, Diego Hypolito, no BBB 25. Emparedada, a sister saiu em defesa do familiar e prometeu que iria expor a situação durante a dinâmica do Sincerão.

"Eu não sou muito de falar, mas acho que tem coisas que você tem que falar né. É aquele ditado, quem bate esquece, mas quem apanha não. É fácil ir pra um lugar e duvidar daquilo que você teve; que eu, como irmã, te vi 2 anos trancado em casa. Desde esse dia, eu tô com um nó na garganta gigantesco!", declarou Daniele.

Diego, por sua vez, tentou tranquilizá-la, mas a ex-ginasta seguiu demonstrando seu incômodo com o ocorrido. "Você pode estar tranquilo, mas eu sou sua irmã e vi o que você passou. Não duvide de uma coisa que você teve e que foi muito grave! Duvidar do que você teve não é jogo. Passa do jogo!", disse a sister.

Em outro momento, durante uma conversa com Thamiris em um dos quartos, ela ressaltou que Gabriel foi o responsável por questionar as crises do irmão, apontando um possível fingimento da parte de Diego Hypolito. "Esse negócio, não é relacionado ao Maike, porque o Maike não duvidou, inclusive, o Maike ajudou na hora que pareceu que o Diego ia cair e ele tava ali perto. Eu falei relacionado ao Gabriel. Quem duvidou e levantou isso...", relembrou Daniele Hypolito.

"Mas quem falou 'será que teve' foi ele, não foram as meninas. Para isso, graças a Deus eu gravo as coisas", finalizou ela. Vale lembrar que os irmãos enfrentam o terceiro paredão do BBB 25 junto com Gracyanne Barbosa e Giovanna Jacobina.

em conversa com diego, dany deixa claro que não gostou do que gabriel disse e que NÃO VAI FICAR QUIETA #BBB25pic.twitter.com/OOloBf7AOg — Ray. (@raydosedits) February 3, 2025

Gracyanne Barbosa detona atitude de brother

A formação do terceiro paredão do BBB 25, da TV Globo, deixou os brothers bastante agitados na madrugada desta segunda-feira, 3. A musa fitness Gracyanne Barbosa, que enfrenta a zona de risco da semana, não escondeu a indignação com a atitude de Diogo Almeida durante a votação ao vivo.

Isso porque, o ator decidiu indicar Aline e Vinicius para a berlinda. A situação se desenrolou após a dupla Diogo e Vilma empatarem com Gracyanne e Giovanna nos votos da casa. Com isso, os quatro precisaram entrar em consenso para o contragolpe e escolheram indicar a policial militar e o amigo.

Em conversa com outros brothers, a musa fitness explicou em detalhes como tudo aconteceu e detonou a postura do adversário de jogo; confira detalhes!

Leia também: Especialista explica crise de ansiedade de Diego Hypolito no BBB 25: 'Pressão emocional'