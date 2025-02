BBB 25: Diego, Daniele, Gracyanne e Giovanna estão no paredão

Quem deve sair do BBB 25? Paredão da semana é disputado por Diego Hypolito, Daniele Hypolito, Gracyanne Barbosa e Giovanna

Na noite deste domingo, 2, o apresentador Tadeu Schmidt comandou a formação do terceiro paredão do BBB 25, da Globo. A berlinda é disputada por Diego Hypolito, Daniele Hypolito, Gracyanne Barbosa e Giovanna. Um deles será eliminado na próxima terça-feira, 4, e sua dupla irá para o Quarto Secreto. Saiba como foi a formação do paredão:

Para começar a nota de formação de paredão, os anjos Aline e Vinicius deram a imunidade para Guilherme e Delma. Logo depois, os líderes Maike e Gabriel indicaram a dupla Diego e Daniele Hypolito direto para a votação do público.

Então, os participantes fizeram a votação no confessionário e as duplas Diogo e Vilma e Gracyanne e Giovanna empataram com 4 votos. Porém, nesta semana, a dinâmica não exigiu o desempate dos líderes porque o combinado com o público já dizia que duas duplas iriam para o paredão.

Na sequência, as duas duplas mais votadas pela casa tiveram que entrar em consenso para o contragolpe e escolheram indicar Aline e Vinicius. Por fim, três duplas fizeram a prova e bate, sendo Aline e Vinicius, Diogo e Vilma e Gracyanne e Giovanna. As duplas Diogo e Vilma e Aline e Vinicius se salvaram do paredão.

Na terça-feira, 4, apenas uma pessoa será eliminada no paredão. A pessoa que era dupla do eliminado irá para o Quarto Secreto. Assim, os participantes da casa vão achar que a dupla foi eliminada, mas um deles voltará para a casa em breve.

Saiba quem votou em quem:

Aline e Vinicius votaram em Gracyanne e Giovanna

João Pedro e João Gabriel votaram em Aline e Vinicius

Eva e Renata votaram em Gracyanne e Giovanna

Mateus e Vitória votaram em Diogo e Vilma

Diego e Daniele votaram em Diogo e Vilma

Delma e Guilherme votaram em Gracyanne e Giovanna

Diogo e Vilma votaram em Gracyanne e Giovanna

Gracyanne e Giovanna votaram em Diogo e Vilma

Camilla e Thamiris votaram em Diogo e Vilma