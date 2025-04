Fernanda Torres curte momentos de descanso em Portugal: 'Me recuperando'

Após intensa divulgação do filme Ainda Estou Aqui, que concorreu ao Oscar, Fernanda Torres tem curtido alguns momentos de descanso em Portugal

Após uma intensa divulgação do filme Ainda Estou Aqui, Fernanda Torres tem curtido seu merecido descanso.

Em suas redes sociais, a atriz publicou uma série de fotos e vídeos em que aparece aproveitando belas paisagens de Portugal.

"Queridos, quanto tempo né? Andei sumida me recuperando aqui em Portugal. Primeiro, eu fui lá para o Douro e agora eu estou no Alentejo. É um paraíso. Olhem esse vinhedo. Depois, lá no fundo tem as oliveiras. Vou passar bem, obrigada. Um beijo grande", disse ela.

O filme Ainda EstouAqui foi indicado para o Oscar de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional, vencendo a segunda categoria. Fernanda Torres ainda disputou a estatueta de Melhor Atriz por sua atuação como Eunice Paiva.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Torres (@oficialfernandatorres)

Próximo trabalho no cinema

A atriz Fernanda Torres, de 59 anos, se prepara para novo trabalho no cinema. A revelação acontece após a artista viver uma intensa maratona de divulgação do filme Ainda Estou Aqui - longa que rendeu a ela a indicação ao Oscar 2025 de Melhor Atriz.

O drama de Walter Salles fez história no Oscar 2025 ao levar o prêmio de Melhor Filme Internacional. Agora, Torres conta que começará a rodar um longa-metragem ainda este ano.

“Eu durmo, mas meus próximos meses voltarão a ser pesados”, disse em entrevista à Folha de S.Paulo.

Enquanto isso, Fernanda compõe a videoinstalação Lina Bo Bardi – A Marvellous Entanglement, do artista britânico Isaac Julien. Na obra, que estreou no novo prédio do MASP, ela e sua mãe, Fernanda Montenegro, de 95 anos, interpretam diferentes fases da vida da renomada arquiteta Lina Bo Bardi.

Fernanda também chegou a considerar retomar a peça A Casa dos Budas Ditosos, espetáculo baseado no livro de João Ubaldo Ribeiro e dirigido por Domingos de Oliveira. No entanto, adiou a produção para se preparar para a agenda dos próximos meses.

Leia também: Fernanda Torres exibe 'diploma' e envelope do Oscar de Ainda Estou Aqui emoldurados