BBB 25: Gracyanne Barbosa se isola no quarto e tem crise de choro

A eliminação de Thamiris no oitavo paredão do BBB 25 deixou Gracyanne Barbosa desolada. Ao longo da madrugada desta quarta-feira, 12, a musa fitness se isolou no quarto Nordeste e caiu no choro. Mesmo com as mudanças de cômodo, ela optou por dormir sozinha no mesmo lugar em que ficava com as amigas.

Os aliados de Gracyanne Barbosa no confinamento são poucos. Com a saída das irmãs, ela agora prioriza Diego Hypolito e Daniele Hypolito. A ex-ginasta, inclusive, a aconselhou assim que Thamiris deixou o programa e sugeriu que a fisiculturista ficasse atenta ao que Tadeu Schmidtdisse em seu discurso.

"Claro que cada um tem seu jeitinho de ser e ninguém aqui é igual a ninguém, mas é a segunda vez que algo que ele fala na semana é muito claro para as pessoas", analisoua ex-atleta. "Ele foi bem claro mesmo", concordou a modelo.

"Vimos que o embate foi totalmente entre Aline e Thamiris. O Vinícius era aquela pessoa que estava por acaso ali", continuou Daniele. Gracyanne ainda expressou sua tristeza pela saída de suas aliadas do programa sem que elas tivessem conquistado ao menos um apartamento.

Monstro

Ainda durante o papo, a ex-mulher de Belo atribuiu a eliminação de Thamiris ao monstro da semana, que foi dado a ela por Joselma. Para cumprir a tarefa, a participante precisou apontar adjetivos negativos sobre os outros brothers. "Maldito monstro. E ela [Thamiris] ficou com tanto medo de se queimar...", chorou Gracyanne.

"O nosso maior julgador são as pessoas que assistem. A gente pode achar que está certo aqui, e estarmos totalmente errados. A gente tem que se posicionar? Tem? É difícil? Muito! A gente vai errar, vai acertar, mas o mais importante é isso aqui [coração] estar do jeito que sempre foi, e você é gigante", aconselhou Daniele Hypolito.

