BBB 25: Gracyanne Barbosa dispara sobre sister: 'Não quero ser amiga'

Após a eliminação de Thamiris, Gracyanne Barbosa criticou o comportamento de outra sister dentro do BBB 25

A eliminação de Thamiris no oitavo paredão do BBB 25 mexeu bastante com Gracyanne Barbosa. Ao longo da madrugada desta quarta-feira, 12, a musa fitness fez um desabafo com outros brothers da casa a respeito dos últimos acontecimentos no jogo, incluindo a saída da aliada.

Durante o desabafo com Diego Hypolito, Gracyanne criticou a postura de Vitória Strada. Isso porque, no último paredão, a atriz votou em Thamiris, de quem era próxima. As duas acabaram se afastando após a dinâmica do RoBBB Seu Fifi.

"Embora eu entenda o que ela fez, eu não faria, não agora, com 15 pessoas na casa. Eu não votaria numa pessoa que eu tive uma troca durante dois meses. Ela fez, eu entendo. Não é uma pessoa que eu quero para minha vida, com esse tipo de comportamento. Eu não confiaria nesse tipo de pessoa", declarou a sister.

"Não deixo de admirá-la. Não quero ser amiga dela. Acredito que ela também não queira ser minha amiga porque, como eu te falei, ela nunca fez questão de falar comigo. São coisas pequenas que me fazem não querer esse tipo de pessoa comigo, porque eu gosto de gente agradecida", concluiu Gracyanne Barbosa.

Thamiris é eliminada com 61,73% da média dos votos. Aline recebeu 35,97% e Vinícius obteve 2,3%. #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/nSrT1XBvoS — Big Brother Brasil (@bbb) March 12, 2025

Nova dinâmica no BBB 25

O apresentador Tadeu Schmidt revelou uma nova dinâmica no BBB 25, da Globo. Nesta semana, um dos participantes vai sair do confinamento por algumas horas para ter contato com o público e receber fofocas sobre os outros brothers e sisters.

A dinâmica se chama Vitrine do Seu Fifi, que é o robô fofoqueiro do reality show. O público pode votar no site do programa para escolher um dos participantes para ir para a vitrine de um shopping. O escolhido sairá do confinamento e será levado para um shopping na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Lá, o brother ou sister vai receber a visita do público, que poderá falar o que quiser para a pessoa e contar fofocas dos outros participantes. A ida ao shopping será na quinta-feira, 13, e a votação termina na noite de quarta-feira, 12.

A pessoa que for para a vitrine voltará para o jogo com imunidade e sabendo mais sobre o que o público está achando do reality show.

