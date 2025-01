Fofa! Irmã de Gracyanne Barbosa, Giovanna relembrou parceria com a filha do meio do cantor Belo durante a adolescência; confira

Na manhã desta segunda-feira, 20, os brothers do BBB 25 separaram um tempo para relembrar suas histórias da adolescência. Em convesa com Camilla, Thamiris, Delma, Guilherme e Mateus, a irmã de Gracyanne Barbosa, Giovanna, relembrou como era sua relação com uma das filhas de Belo.

"Quem dava trabalho em relação a namorado era a filha do meio do Belo. E sobrava tudo para mim, porque eu era parceira dela e eu queria ocultar", contou a veterinária, acrescentando que o cantor sempre a questionava sobre a filha, por saber da proximidade das duas.

"Ele vinha em mim: 'Onde ela está? O que ela está fazendo? Se você não me contar, vai sobrar para você'. Aí, ela picotava minhas roupas para eu não ter o que fazer. Apertava meu perfume para gastar. Aprontava comigo e eu gostava dela. Não queria ter de entregá-la", confessou.

Giovanna e Gracyanne definem voto, mas esquecem detalhe importante

Durante um treino na academia do BBB 25 na sexta-feira, 17, Giovanna e Gracyanne Barbosa conversaram sobre a formação do primeiro paredão do reality show.

As irmãs conversaram sobre os outros participantes e comentaram a possibilidade de votarem em Eva e Renata. "Adoro a Eva, mas a Renata me cansa... Se fosse para votar, eu votaria nela, na Renata, não na Eva. Mas, aí, entra a Eva junto", disse a veterinária.

Gracyanne concordou com a irmã e afirmou que votaria nas sisters. "Eu posso ir contigo nelas. Gosto delas, mas acho que elas são as que eu menos conversei da casa. Mas acho que por causa da Renata. Como a Renata é 'muito', eu não consigo nem abrir a boca", refletiu.

Vale lembrar que Eva e Renata não poderiam ser votadas no primeiro paredão do BBB 25, pois as duas venceram a primeira prova de resistência do reality show e estão imunes. Durante a formação, Gracyanne e Giovanna optaram por votar em Diogo e Vilma.

