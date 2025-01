BBB 25: Eva cai no choro em desabafo com Renata

Depois da repercussão da polêmica no Almoço do Big Fone, Eva não segura as lágrimas e chora ao desabafar: ‘Pior pessoa do mundo'

A sister Eva ficou emotiva e chorou na tarde desta quinta-feira, 30, na casa do BBB 25, da Globo. Em uma conversa com Renata no jardim, ela não segurou as lágrimas ao refletir sobre todo o climão na casa depois da dinâmica do Almoço do Big Fone, na qual foram vistas pela casa inteira enquanto falavam o que pensam dos outros participantes.

Eva disse que teme não ganhar a imunidade da dinâmica. “A gente se comprometeu para caramba e não sabe se vai ganhar a imunidade… Se faltar água na piscina, pode botar as minhas lágrimas”, afirmou. Então, Renata apoiou a amiga. “Chora, amiga, não tem problema, não. Daqui para frente vai ser pior, não tem como se descomprometer, mas não fique triste”, comentou.

Então, Eva desabafou: “Bota a gente como a pior pessoa do mundo. A gente sabe que a gente não é”. E Renata concordou: “Fiquei pensando nisso, jamais pensei nisso de botarem a gente na posição de ser vilã, ainda mais você. Normalmente, eu que sou estourada”. Por fim, Eva disse: “Não quero ofender ninguém como pessoa, mas jogar, vou sim”.

Eva chora e diz: "Botam a gente como a pior pessoa do mundo" #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/cbTdYMW6Ih — Big Brother Brasil (@bbb) January 30, 2025

Gracyanne fala sobre Giovanna e Maike

A musa fitness Gracyanne Barbosa surpreendeu ao opinião sobre a possibilidade de romance entre a irmã, Giovanna, e Maike no BBB 25, da Globo. O assunto voltou a surgir no confinamento após Aline e Diogo Almeida se beijarem durante a madrugada desta quinta-feira, 30.

No Quarto Nordeste, Gracyanne conversava com Vitória Strada e Aline quando elas falaram que rolou um clima entre Giovanna e Maike durante o Show de Quarta. Porém, a musa disse que não acredita que a irmã possa ficar com o rapaz.

“Acho que nem vai mais. Ontem, na hora que ele falou que a prioridade era a Renata e a Eva, ela murchou”, disse ela.

Então, Gracyanne contou algo que percebeu na irmã. “Ela já estava morrendo de ciúmes da Renata, aí ele ainda fala aquilo”, afirmou ela, e completou: “O Maike não é bom de lábia, é fraco”.

Leia também:Gritaria toma conta da casa do BBB 25 e as luzes são apagadas