Bruna Biancardi choca com detalhes luxuosos de seu almoço de Páscoa; veja

Em sua mansão e de Neymar Jr., Bruna Biancardi choca ao montar almoço de Páscoa luxuoso; influenciadora impressionou com decoração e banquete

O jogador de futebol Neymar Jr e a namorada, Bruna Biancardi, reuniram a família e os amigos em sua mansão para um almoço antecipado de Páscoa nesta sexta-feira, 18. Na rede social, a compaheira do atleta postou um vídeo exibindo os detalhes do evento e impressionou.

Para o almoço antecipado, a influenciadora digital pediu uma grande decoração inspirada na data e várias plantas e flores fizeram parte das mesas. Combinando com os arranjos, as louças e guardanapos escolhidos foram em tons de verde. Coelhos também fizeram parte da composição.

Além da decoração impactante, a influencer chamou a atenção com o grande banquete servido para os inúmeros convidados. Após os pratos salgados, os presentes puderam saborear diversas sobremesas, inclusive ovos de Páscoa.

"Antecipamos nosso almoço de Páscoa por aqui...", contou Bruna Biancardi ao exibir cada detalhe da festa e as lembranças que deu para quem foi.

Durante a reunião, a influenciadora e Neymar Jr. ainda receberam uma benção. A festa contou com um momento religioso.

Veja o almoço de Páscoa de Bruna Biancardi e Neymar:

