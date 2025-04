Diego Hypolito se diz 'decepcionado' com Gracyanne Barbosa, após eliminação no BBB 25

Após ser eliminado no 18º Paredão, o ginasta Diego Hypolito revisita momentos do BBB 25 e revela os acontecimentos que o deixaram decepcionado

O ginasta Diego Hypolito participou do Bate-Papo BBB na quinta-feira, 17, após ser eliminado no 18º Paredão do BBB 25. Durante a conversa, o ex-brother revisitou seus melhores e piores momentos na casa e reagiu a diversos acontecimentos, incluindo uma fala de Gracyanne Barbosa, que o deixou surpreso com a situação.

O atleta demonstrou indignação ao assistir ao momento em que sua irmã, Daniele Hypolito, foi excluída da roda de conversa por Gracyanne Barbosa, Camilla, Thamiris e Giovanna. " Acho isso uma pura falsidade por sinal. Principalmente da Gracyanne fazer parte disso tudo", afirmou.

Além dessa situação, Diego também compartilhou sua decepção com Gracyanne ao ouvir algumas declarações da sister sobre ele. "Gente, eu fico muito decepcionado. Ali está dizendo que ela falava até de questão de remédio. Parabéns!" , disparou.

"Não é uma brincadeira ninguém que passa por nenhum tipo de ansiedade. Falar do meu remédio é uma coisa que me incomoda bastante", completou o ginasta.

Confira o momento em que o ginasta fala sobre sua decepção com Gracyanne:

Diego Hypolito reage às informações da Vitrine do Fifi e sua relação com a Gracyanne Barbosa #BatePapoBBB#BBB25pic.twitter.com/XD89pAquaY — gshow (@gshow) April 18, 2025

"Sobrevivência emocional"

Na última terça-feira (15), Diego Hypolito teve uma crise de pânico durante a Prova do Líder do BBB 25. O ginasta ficou envergonhado com a situação ao vivo, principalmente após Tadeu Schmidt tranquilizá-lo ao vivo. Chateado consigo mesmo, o atleta se isolou dos demais participantes do reality show da Globo, levantando suspeitas de que teria até mesmo desistido do jogo.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. José Fernandes Vilas explica mais detalhes de como a crise de pânico pode afetar as pessoas e o que pode ter causado a alteração no irmão de Daniele Hypolito durante e após a prova na casa mais vigiada do Brasil.

Leia também: BBB 25: Vitória Strada faz comentário sobre Top 5 e arranca risadas de Diego Hypolito