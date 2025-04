BBB 25: Guilherme garante a primeira vaga na final do reality

Após quase doze horas de prova, o fisioterapeuta Guilherme conquista a primeira vaga na final do BBB 25; confira os detalhes!

Nesta sexta-feira, 18, após quase doze horas de prova, o fisioterapeuta Guilherme se torna o primeiro finalista do BBB 25.

Antes do fim da prova, durante uma conversa entre a bailarina e o fisioterapeuta, ele comentou com Renata: "De certeza, vamos ter um nordestino na Final. Olhei para tu e pensei nisso agora. Só tem eu e tu do Nordeste", refletiu o brother.

Pouco depois, Renata anunciou sua desistência da Prova do Finalista. Em seguida, Guilherme é o último a sair do Provódromo, garantindo a primeira vaga na grande final. A dinâmica entre os quatro finalistas definiu quem avançaria direto para a última etapa do reality.

João Pedro foi o segundo eliminado da Prova do Finalista, enquanto Vitória Stradafoi a primeira a desistir, após usar todas as suas fichas de descanso durante a dinâmica. A atriz anunciou sua desistência após mais de oito horas de prova.

Devido às desistências de João Pedro, Renata e Vitória Strada, os três foram automaticamente para o último Paredão do Big Brother Brasil 2025.

Confira o momento em que Guilherme se torna o primeiro finalista do BBB 25:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Final BBB 25

A grande final do BBB 25, da Globo, acontece na próxima terça-feira, 22, e a emissora acaba de revelar os detalhes do evento de encerramento. O anúncio do vencedor acontecerá durante uma festa no jardim da casa do programa. Lá, vários convidados vão agitar a noite antes do anúncio da grande vitória.

A Globo anunciou que a grande final reunirá todos os participantes que foram eliminados ao longo do BBB 25 e também contará com a presença de dois familiares de cada finalista. Enquanto isso, os finalistas estarão na sala de estar para acompanharem os shows e os VTs da edição.

Leia também: Diego Hypolito se diz 'decepcionado' com Gracyanne Barbosa, após eliminação no BBB 25