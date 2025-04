Unhas de Ana Maria Braga: apresentadora revela seu segredo

Grandes e fortes, as unhas de Ana Maria Braga chamam a atenção dos telespectadores; apresentadora revelou qual é o segredo delas

As unhas de Ana Maria Braga sempre chamam a atenção de quem acompanha a loira no Mais Você. Fortes, grandes e de cores diferenciadas, as unhas da apresentadora tem um segredo e ela compartilhou ele neste sábado, 19, em sua rede social.

Ao fazer as unhas na companhia de sua Nail Designer, Cecília Alves, a global contou que a profissional faz uma técnica com acrílico e usa esmaltes diferenciados. A famosa então revelou que esse é o segredo para as unhas durarem mais de uma semana e não descascarem.

"Vamos fazer as unhas? Se tem uma coisa que sempre me perguntam é sobre as minhas unhas: que esmalte eu uso, qual técnica, como cuido… Então eu chamei a @ceciliaalvesnails, que faz minhas unhas desde 2020, pra mostrar pra vocês. Da remoção à esmaltação, mostramos o passo a passo com todos os detalhes. E aí, curtiram? Me contem nos comentários qual técnica vocês usam!", postou a apresentadora.

Ainda nos últimos dias, Ana Maria Braga postou outro vídeo conversando com seus seguidores e revelou qual foi o único arrependimento de sua vida.

Confira o segredo das unhas de Ana Maria Braga:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

O casamento de Ana Maria Braga

O casamento de Ana Maria Braga e Fábio Arruda aconteceu na última sexta-feria, 04, na mansão da famosa em São Paulo. A festa intimista reuniu cerca de 50 convidados, alguns deles famosos, como foi revelado no vídeo postado pela apresentadora nesta quarta-feira, 09.

No registro publicado pela loira, é possível ver como alguns ambientes da casa foram decorados para a união civil do casal. O bolo simples da comunicadora também foi exibido novamente e a interação dos convidados foram mostradas. Sabrina Sato, Nicolas Prattes, Luciano Huck, Gil do Vigor, Eliana, Tati Machado e outros apareceram curtindo o momento especial dos pombinhos. Veja mais aqui!