BBB 25: Camilla opina sobre comportamento de sister: 'Forçando alianças'

Em conversa com Thamiris, sua irmã e dupla no BBB 25, Camilla deu sua opinião sobre o comportamento de uma sister no reality show

Na tarde deste sábado, 18, Camillae Thamiris conversaram sobre o jogo enquanto observavam o painel tático da academia do BBB 25.

Durante o papo, Camilla apostou na possibilidade dos líderes Aline e Vinícius colocarem Diogo Almeida e Vilma para a berlinda. Eles estão na Miral do Líder com Arleane e Marcelo e os gêmeos, João Gabriel e João Pedro.

"Eu estava conversando com a Arlê, eu falei: 'Eu sei que você estar indo para o Paredão não é por você", disse a trancista. "Eu falei isso para o Diego Hypolito ontem. Ele disse: 'Eu quero deixar a minha irmã à vontade'. Vai se f***. Ele está sendo espevitado, ele fica na mira", opinou Thamiris sobre a dinâmica das duplas.

Camilla aproveitou o momento para dar sua opinião sobre Daniele Hypolito. "Eu achei ela ontem e anteontem forçando essas alianças. Porque, querendo ou não, as pessoas já começaram a fazer. Enquanto é dupla, nós temos pouquíssimas possibilidades", afirmou a sister.

Diego Hypolito expõe vontade de enfrentar o paredão

O ex-ginasta Diego Hypolito aproveitou a madrugada deste sábado, 18, para bater um papo sincero com Daniele Hypolito, sua irmã e dupla no BBB 25, da TV Globo. Ao longo da conversa sobre a sensação de exclusão dos demais brothers, ele revelou que gostaria de enfrentar o paredão para saber a opinião do público.

"Eu até estou com vontade de, realmente, eles colocarem a gente no paredão... para ver se as pessoas não gostam mesmo da gente ou se é coisa da nossa cabeça. Coloca a gente no paredão, se a gente for chato mesmo, a gente já sai logo", analisou ele.

Daniele, por sua vez, comentou que não quer sair do jogo. O ex-ginasta, então, reforçou que seu desejo também não é deixar o reality show, e sim apenas descobrir que a dupla é querida pelos telespectadores que acompanham o programa. Saiba mais!

Leia também:BBB 25: Reclamação é motivo de desentendimento entre Thamiris e Camilla