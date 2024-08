Yasmin Santos cuida da namorada em meio a cirurgia de emergência

Cantora Yasmin Santos é vista no hospital ao lado da namorada, a influenciadora digital Maria Venture, após cirurgia de emergência

No último domingo, 25, Yasmin Santos precisou ir ao hospital para acompanhar sua namorada, a influenciadora digital Maria Venture. Nas redes sociais, a cantora sertaneja revelou que a amada precisou passar por uma cirurgia de emergência para a retirada da vesícula, e ela fez questão de estar presente nesse momento delicado.

Através dos stories do Instagram, Yasmin compartilhou um vídeo da namorada deitada no leito do hospital e explicou o que aconteceu: “Hoje é dia de dormir com a gatinha aqui no hospital, que ela retirou a vesícula. Tá tudo bem, graças a Deus. O hospital é top também, estamos num quarto top, mas tá bem, te amo”, ela se declarou ao final do registro.

Em seu perfil no Instagram, Maria também compartilhou um registro no hospital e explicou que passou por uma cirurgia de emergência para retirada da vesícula. Na sequência, ela apareceu no leito sendo paparicada pela namorada e também pela mãe, Neiva Venture: “As mulheres da minha vida sempre cuidando de mim”, disse.

Vale destacar que Yasmin Santos assumiu seu relacionamento em maio deste ano. Em suas redes sociais, a artista sertaneja, que costuma ser discreta sobre sua vida pessoal, publicou a primeira declaração de amor para a influenciadora digital Maria Venture e encantou os fãs ao assumir publicamente a relação, que iniciou há alguns meses, desde março de 2024.

“Eu só quero te agradecer pelas inúmeras vezes em que você me enxergou da melhor forma que sou, pela sua capacidade de me olhar devagar, já que nessa vida muita gente já me olhou depressa demais. Você me ensinou que o que sustenta o amor não são grandes coisas de vez em quando, são pequenas coisas todos os dias”, Yasmin se declarou publicamente.

Namorada de Yasmin Santos foi expulsa de casa após assumir sexualidade

Maria Venture passou por uma fase complicada após assumir sua bissexualidade para a família. Em seu perfil no Instagram, a namorada da cantora sertaneja Yasmin Santos contou que precisou sair de casa porque sua mãe não aceitou sua orientação sexual. No entanto, ela garante que tem uma ótima relação com a mãe atualmente.

“Eu tinha 18 anos, fiquei meses sem conversar com ela. Mas depois tudo se resolveu da melhor maneira. Hoje em dia, além de ser a minha melhor amiga, a minha mãe é a pessoa que mais me apoia”, Maria Venture, que já esteve no elenco do De Férias com o Ex, agradeceu o apoio da mãe após as desavenças no passado.