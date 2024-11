Vitória Strada faz alerta após receber diagnóstico: 'Estava me enganando'

A atriz Vitória Strada relatou a descoberta de um problema de saúde após notar a frequência de sintomas como cansaço e tristeza

A atriz Vitória Strada usou as redes sociais na tarde de quarta-feira, 20, para dividir com os seguidores um relato envolvendo sua vida pessoal. Por meio de seus stories no Instagram, a artista contou que descobriu um problema de saúde após realizar uma consulta médica.

Ao longo do relato, Vitória explicou que alguns exames apontaram sua tireoide como 'completamente desregulada'. De acordo com a famosa, sintomas frequentes como cansaço, fraqueza e tristeza foram cruciais para que ela procurasse ajuda.

"Estava me sentindo há muito tempo sem energia e foi piorando. Não era uma coisa normal, de se sentir indisposta. Podia dormir muito que não recuperava. Depois de muito tempo fui ao endócrino e vimos que minha tireoide estava completamente desregulada. Eu meio que já sabia que eu tinha uma questão com a tireoide, mas eu estava deixando para lá, eu estava me enganando", iniciou.

"Vários sintomas que eu estava tendo, principalmente esse cansaço, era da tireoide, e eu tentando me enganar. Estou começando o tratamento, fazendo exames para conferir outras coisas", continuou a atriz. Em seguida, ela aproveitou o momento para deixar um alerta ao público sobre a importância de cuidar da saúde.

"Falo muito sobre saúde mental, mas é uma coisa integrada. Às vezes estamos mais tristinhos, muito cansados e, às vezes, o cansaço pode ser confundido com uma tristeza, um cansaço extremo. Aí você acha que é uma coisa de saúde mental e é uma coisa física, como uma tireoide, que está causando esse cansaço. Então o corpo é todo integrado, ele todo se conversa... Eu que às vezes não estou conversando com ele", finalizou Vitória Strada.

Vitória Strada rebate críticas por namoro com ator famoso

Após anunciar o fim do seu noivado com Marcella Rica, Vitória Strada assumiu o namoro com Daniel Rocha e tem recebido muitas críticas. Em entrevista para a Marie Claire, a atriz rebateu as críticas e afirmou que é bissexual, ou seja, se atrai por homens e mulheres.

"As pessoas têm que entender que a bissexualidade existe. Eu acho legal ver o público comentando: 'Gente, ela é bissexual, ela nunca falou outra coisa'. A letra B existe. Eu sempre tento ver pelo lado positivo, porque a gente já está em um mundo que tem tanta energia negativa", disse ela; confira mais detalhes!

