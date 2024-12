Vera Viel atualiza quadro de saúde em meio às sessões de radioterapia

Em nova publicação nas redes sociais, Vera Viel celebrou andamento do tratamento contra tumor raro e atualizou os fãs sobre quadro de saúde

Nesta terça-feira, 3, Vera Viel usou as redes sociais para trazer atualizações sobre seu tratamento contra o câncer. Diagnosticada com sarcoma sinovial, a modelo vem detalhando diariamente seu processo de recuperação e celebrou a continuidade das sessões de radioterpia.

"Bom dia, estou indo fazer a 17ª sessão de radioterapia hoje. Estou aqui com a minha meia 3/4, não dá para ficar sem, se não a perna incha. Meu sistema circulatório ainda não está 100% nessa perna. Tem também a radioterapia, que gera um processo inflamatório e esses dias a minha perna inchou bastante, então tenho que ficar com a meia direto", explicou nos stories.

"Mas graças a Deus está indo tudo bem o tratamento, Deus está no controle de tudo. Que seja uma terça-feira abençoada para todo mundo", desejou a esposa de Rodrigo Faro.

Vera Viel mostra cicatriz e atualiza seguidores sobre radioterapia contra câncer

Na última sexta-feira, 29, Vera Viel compartilhou uma atualização sobre seu tratamento contra o câncer em um vídeo publicado no Instagram. A apresentadora revelou que alcançou a metade das sessões de radioterapia, realizadas após a cirurgia para remover um tumor na perna. Durante o vídeo, ela exibiu a cicatriz da operação e destacou que suas chances de cura são muito altas.

"Hoje eu fiz a 15ª sessão de radioterapia. Como tem passado rápido. Metade praticamente do tratamento já foi", disse ela. "Tenho só que agradecer muito a Deus, por tudo. Por ter descoberto essa doença tão no início e a chance de cura ser enorme", afirmou a esposa do apresentador Rodrigo Faro.

A modelo ainda disse que a cicatriz virou um símbolo. "Tá aqui a minha cicatriz e isso aqui é o significado da minha vitória para essa doença e da minha gratidão por Deus", afirmou. Vera vem registrando os momentos em seu tratamento desde que revelou ter passado pela cirurgia. Veja como está a cicatriz.