Suzy Rêgo revela detalhes da dieta que fez para emagrecer

Suzy Rêgo celebra o sucesso de mudança em seus hábitos alimentares, que fez ela emagrecer em busca de saúde

A atriz Suzy Rêgo revelou que fez mudanças em seus hábitos alimentares em busca de mais saúde. Com isso, ela emagreceu nos últimos meses e contou detalhes da dieta que escolheu.

A estrela aderiu à dieta cetogênica após perceber alterações em seus exames de rotina. Assim, ela decidiu focar em recuperar os seus bons resultados e também emagreceu no processo. "Para melhorar as taxas todas, de colesterol, triglicerídeos, além dos treinos diários, eu comecei a alimentação cetogênica. Ela prioriza o consumo de proteínas, quase nada de carboidrato, e gorduras saudáveis. E assim tem sido nesses 120 dias, que agora eu vou completar", disse ela em entrevista ao site Gshow.

Então, a atriz revelou detalhes de como é a sua alimentação. "A grande vantagem da alimentação cetogênica é que é uma reeducação alimentar, um regime alimentar, mas não no sentido de restrição. Pelo contrário, todas as proteínas são liberadas. Todas. Então eu consumo todo tipo de proteína animal, vegetais que nascem acima da terra e frutas como morango, mirtilo e também as que são gorduras fantásticas, como coco e abacate. Se eu quiser, eu como 20 ovos ou 12 bifes, a quantidade é o que der a satisfação", afirmou.

E ela ainda contou que é uma dieta fácil de seguir quando está fora de casa. "A minha vida social é normal. No boteco, eu peço frango à passarinho ou torresmo, que eu posso comer à vontade. Para as viagens da peça, eu me planejo com antecedência e levo meus ovos cozidos, minhas frutas, minhas oleaginosas", declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Suzy Rêgo (@suzyrego)

Suzy Rêgo sela amizades em peça nostálgica e avalia rótulos da fama

Suzy Rêgo estrela a peça Cá Entre Nós, em cartaz no Teatro União Cultural, em São Paulo, ao lado de Cristiana Oliveira e Eduardo Martini. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz fala sobre selar amizades com trama nostálgica, avalia rótulos da fama e comenta vida em família: "Vou no mercado mais barato".

"Demos match total com a peça. Na primeira leitura, já teve festa, beijo, vinho, brinde, tricô, crochê e ponto cruz [risos]. É um aprendizado gigantesco, só tenho colhido frutos maravilhosos desse projeto desde o início", declara.

Com amizades de longa data no elenco, a atriz conta que conhece Cristiana Oliveira há mais de 35 anos e Eduardo Martini há cerca de dez anos. Entre os momentos dentro e fora dos palcos, ela destaca o reencontro com os colegas. Confira a declaração completa!