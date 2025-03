Simony reencontra o ex-namorado Alexandre Pires no carnaval

Ex-namorados, Simony e Alexandre Pires conversam em camarote no carnaval e ela faz homenagem para ele nas redes sociais

A cantora Simony viveu um reencontro inesperado ao prestigiar um camarote no sambódromo do Anhembi, em São Paulo, no primeiro dia de desfiles do Grupo Especial no carnaval. Ela teve a oportunidade de reencontrar Alexandre Pires, com quem já namorou no passado.

Os dois foram flagrados conversando alegremente e mostraram que a amizade continua após o fim do relacionamento. Para quem não lembra, os cantores vivem um namoro de 3 anos na década de 1990. Recentemente, ela insinuou que o relacionamento deles terminou por causa de uma traição.

Após reencontrá-lo no carnaval, Simony compartilhou uma foto com Alexandre Pires no Instagram e falou sobre a admiração por ele. "Obrigada por sempre me receber com tanto carinho e respeito. Sempre fui e sempre serei sua fã. Não só como esse artista completo que você é, mas pelo seu coração. Torço sempre por você @alexandrepires_ e pela linda família que construiu. Que Deus continue te abençoando e que essa amizade, respeito continue sempre entre nós. Você arrasou hoje", comentou.

Simony abre o coração após motivo do fim do noivado vir à tona

Em fevereiro deste ano, Simony anunciou o fim do noivado com Felipe Rodriguez. Após informações de que o término aconteceu após uma traição do cantor, a famosa se manifestou em suas redes sociais e refletiu sobre a notícia.

"Do cacto também nasce flor. Essa notícia faz parte do passado, não me diz mais respeito. Cada vez mais eu olho pra mim, pra dentro e agradeço a tudo que vivi e aprendi nessa vida, inclusive a quem teve algum papel em minha caminhada. A escolha do outro é do outro, respondo por mim, pela minha autoconsciência e autorresponsabilidade", iniciou.

"Hoje sou minha melhor companhia, meu compromisso é manter minha saúde, mental, física e espiritual e sinceramente, não me surpreendo e nem me deixo abater com qualquer coisa que seja negativa. Aprendi a me amar e me respeitar e o que parece algo muito simples, no meu caso, custou a ser plenamente compreendido", acrescentou. Veja a publicação completa!