A cantora Simone Mendes abriu o jogo sobre as loucuras que já fez para tentar se encaixar em um padrão de beleza. Em enntrevista ao portal gshow, a artista contou que já fez dietas que considera loucas, mas que hoje em dia não se arrisca mais.

"Como todo ser humano, sempre tem algo que queremos dar uma melhoradinha, mas, graças a Deus, sou muito bem resolvida comigo mesma. Nossa, antigamente, no começo de carreira, fazia muitas loucuras de dietas. Até colocar balão, coloquei. Mas, hoje em dia, não me arrisco, nem faço mais. Tento manter uma vida mais saudável, bem longe dessas loucuras ou de precisar me enquadrar em padrões."

Ao ser questionada sobre plásticas, ela respondeu: "Claro que sou adepta. Se existem tecnologias maravilhosas, médicos ótimos que podem te ajudar a se sentir mais linda, porque não usar?"

Sobre sua vida pessoal, ela contou que é uma pessoa tranquila e que gosta de curtir a família. "Fiel a Deus e que ama estar em casa com os filhos e marido. O que tira a minha paz? Ficar com fome. Amo comer e quando passa o horário, meu juízo aperta."

E Simone também contou o que considera ser o melhor e o pior da fama. "Melhor, sem dúvidas, é poder proporcionar uma vida melhor a quem você ama, ter o carinho e reconhecimento do público. O mais difícil é esse julgamento gigante que existe nas redes sociais e algumas privações que precisamos fazer."

"Meu maior sonho realizado com certeza foi ter comprado minha primeira casinha, confortável, com um bom banheiro. Mas, fora do material, ter constituído a minha família, é a minha maior benção", completou.

Recentemente, o empresário Kaká Diniz, marido da cantora Simone Mendes, surpreendeu ao revelar as principais diferenças entre os dois. Em um vídeo publicado, ele diz que as pessoas apontam a ótima relação entre o casal por achá-los bastante parecidos.

No entanto, de acordo com o empresário, ele e Simone Mendes são extremamente diferentes. "Simone adora calor, eu adoro frio. Simone, quando vai dormir e a gente liga o ar-condicionado, ela se enrola todinha, empacotada, parece um pacotinho de chester. Ela se enrola todinha", iniciou Kaká, se divertindo com a comparação.

Veja o vídeo completo: