Ex-BBB Davi negocia com o marido de Simone Mendes. Entenda

Depois de encerrar o contrato com a Globo, o ex-BBB Davi Brito busca um novo empresário e o marido da cantora Simone Mendes entra na mira dele

O ex-BBB Davi Brito busca um novo empresário para gerir a sua carreira após o BBB 24, da Globo. Ele encerrou o contrato com a emissora carioca recentemente e poderá fechar negócio com outra agência.

De acordo com o colunista Gabriel Perline, da Contigo!, Davi está em conversa com o empresário Kaká Diniz, que é marido da cantora Simone Mendes. Ele é um dos sócios da NonStop Produções, que cuida da carreira de influenciadores digitais.

O colunista informou que eles negociam a forma de trabalho e os ganhos que podem ter. Inclusive, eles já teriam se encontrado pessoalmente em Salvador, na Bahia. Por enquanto, Davi e Kaká não se pronunciaram sobre os rumores.

DAVI MANDA RECADO APÓS ROMPIMENTO COM GLOBO

Nesta quarta-feira, 31, Davi Brito reapareceu nas redes sociais em meio aos rumores de que teria sido "descartado" pela Globo. Campeão do Big Brother Brasil 24, ele não abordou os boatos do fim de seu contrato com a emissora, mas publicou uma mensagem enigmática que muitos seguidores interpretaram como um recado sobre a situação.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Davi apareceu em um vídeo para desejar um bom dia aos seus nove milhões de seguidores: "Buenos días para todos vocês meu povo, vamos pra mais um dia. Mais um dia de luta”, disse o ex-motorista de aplicativo que iniciou uma oração pedindo que o que ‘não presta’ se afaste.

“Que toda inveja, todo espírito de contenda, todo espírito de morte, tudo o que é ruim, tudo o que não presta, que caia por terra em nome de Jesus. Vamos pra mais um dia, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos livre de todo o mal. Que essa quarta-feira venha a ser abençoada na sua vida. Amém? Bota o capacete que lá vem chuva de brita", disse.