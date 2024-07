Saiba quanto é preciso desembolsar para conquistar o corpo perfeito

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi revela o quanto é preciso investir para alcançar um corpo sarado, saudável e estético

Na era das redes sociais e da imagem, a busca pelo corpo perfeito nunca foi tão intensa. Influenciados por celebridades e influenciadores, muitas pessoas almejam um corpo sarado, esculpido e saudável. Mas quanto realmente custa atingir esse objetivo? Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi diz que a resposta envolve uma combinação de tempo, esforço e investimento financeiro.

“Vamos explorar os diferentes aspectos e custos envolvidos na busca por um corpo dos sonhos. Primeiro: alimentação balanceada. A base para um corpo saudável e estético é uma alimentação balanceada. Nutricionistas recomendam dietas ricas em proteínas, vitaminas e minerais, com baixo teor de gordura e açúcares refinados”, informa.

O custo de uma alimentação saudável pode variar. Consulta com Nutricionista: R$ 150 a R$ 400 (por consulta). Suplementos Alimentares: R$ 100 a R$ 500 por mês. Alimentos Orgânicos e Naturais: R$ 500 a R$ 1.500 por mês. “Tem ainda academia e personal trainer. Para esculpir o corpo, exercícios regulares são indispensáveis”, destaca o especialista.

Academias oferecem pacotes variados, e contratar um personal trainer pode potencializar os resultados. Mensalidade de Academia: R$ 100 a R$ 400. Personal trainer: R$ 1 mil a R$ 3 mil por mês.

“Procedimentos estéticos. Além de dieta e exercícios, muitos recorrem a procedimentos estéticos para atingir o corpo ideal. Cirurgias plásticas e tratamentos não invasivos têm se tornado cada vez mais populares”, fala Biancardi. “Lipoaspiração: de R$ 8 mil a R$ 20 mil. Abdominoplastia: R$ 12 mil a R$ 25 mil. Aplicação de toxina botulínica e preenchimentos: R$ 1 mil a R$ 5 mil por sessão. Tratamentos a laser e ultrassom: R$ 2 mil a R$ 10 mil por tratamento completo”, emenda o cirurgião.

De acordo com Biancardi, após alcançar o corpo desejado, a manutenção é essencial para preservar os resultados. “Isso inclui consultas regulares com profissionais de saúde, produtos de cuidados com a pele, e possíveis retoques em procedimentos estéticos”, ressalta.

Uma consulta de Follow-Up, por exemplo, custa entre R$ 300 e R$ 700 (por consulta). Produtos de cuidados com a pele, entre R$ 200 e R$ 1 mil por mês. Já para os retoques estéticos, os valores variam, dependendo do procedimento.

“A busca por um corpo sarado não envolve apenas uma questão financeira, mas também dedicação e equilíbrio. É fundamental buscar orientação de profissionais qualificados e respeitar os limites do próprio corpo. Afinal, a verdadeira beleza está na saúde e no bem-estar”, finaliza.