Saiba quando a retração de pele pode ser essencial após a lipoaspiração

A lipoaspiração evoluiu consideravelmente desde sua introdução, especialmente no que diz respeito às tecnologias destinadas à retração da pele pós-procedimento. Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica que estes avanços não só transformaram os resultados estéticos como também redefiniram os limites do que é possível alcançar em termos de contorno corporal.

"A retração da pele após a lipoaspiração é um aspecto crucial para garantir resultados satisfatórios e naturais. Tradicionalmente, a remoção de gordura por meio de cânulas diminui o volume, mas pode deixar a pele com excesso de flacidez, especialmente em áreas como abdômen, braços e coxas. Para enfrentar esse desafio, várias tecnologias foram desenvolvidas para melhorar a retração da pele, proporcionando um contorno mais definido", ressalta.

De acordo com o especialista, entre as técnicas mais avançadas estão o uso de laser, radiofrequência e ultrassom. "Estes métodos funcionam aquecendo as camadas mais profundas da pele, estimulando a produção de colágeno e promovendo contração significativa. Isso não apenas melhora a textura da pele, mas também reduz a flacidez, criando um resultado mais firme e tonificado", diz.

"No entanto, apesar dos benefícios notáveis, é importante reconhecer que cada paciente responde de maneira diferente às tecnologias de retração de pele. Os limites de retração variam conforme a elasticidade da pele, a quantidade de gordura removida e fatores genéticos. Pacientes com pele naturalmente mais elástica tendem a apresentar melhores resultados em termos de retração", emenda.

Além disso, segundo Biancardi, é essencial que os cirurgiões plásticos realizem uma avaliação meticulosa antes da intervenção para determinar quais técnicas serão mais eficazes para cada caso específico. "A combinação de diferentes abordagens e o uso criterioso das tecnologias disponíveis são fundamentais para otimizar os resultados estéticos e a satisfação do paciente", fala.

"Em resumo, enquanto as tecnologias de retração de pele têm revolucionado a lipoaspiração, proporcionando resultados mais naturais e harmoniosos, é crucial entender que há limitações baseadas nas características individuais de cada paciente. A busca contínua por inovação e a adaptação personalizada das técnicas são essenciais para superar esses desafios e alcançar os melhores resultados possíveis", finaliza o cirurgião.