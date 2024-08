Ronnie Von lamenta morte de Caçulinha e declara: 'Pessoas como ele não morrem'

Procurado pela CARAS Brasil, o apresentador Ronnie Von lamenta morte do músico Caçulinha e dá detalhes de sua relação com o artista

O cantor e compositor Rubens Antônio da Silva, mais conhecido como Caçulinha, morreu aos 86 anos na madrugada desta segunda, 05. O artista era amigo de longa data de Ronnie Von (80). Em entrevista à CARAS Brasil, o apresentador da Rede TV! lamenta perda e declara: "Pessoas como ele não morrem".

Depois que encerrou sua parceria no Domingão do Faustão, Caçulinha começou a trabalhar com Ronnie Von no programa Todo Seu, da TV Gazeta, onde ficaram juntos de 2015 até 2019. O apresentador menciona que tem muito carinho pelo músico, pois além de colegas de profissão, eles são amigos pessoais.

"Os palcos do grande teatro que é a vida estão ficando vazios. Nossos pares que tanto preencheram esse cenário nos alimentando com a musica e nosso dia a dai com alegria. pensar no amigo Caçulinha, chega até nós uma sensação de bem estar", declara.

Ronnie Von afirma que Caçulinha era uma pessoa de bom coração e marcante, o apresentador relembra alguns momentos com o músico: "Por isso que, as pessoas como ele não morrem, vivem para sempre em nossas mentes e em nossos corações. Lembro-me que toda vez em que nos despedíamos, ele falava 'você vai com Deus", finaliza Ronnie Von.

SAIBA MAIS SOBRE A MORTE DE CAÇULINHA

Caçulinha estava internado há cerca de dez dias no Hospital Sancta Maggiore, em São Paulo, mas não resistiu às sequelas de um infarto. As informações foram divultadas pelo G1. Familiares informaram ao portal que o velório acontece na Capela do Cemitério São Paulo, em Pinheiros, na Zona Oeste da capital paulista, das 11 às 15h. Já o sepultamento será às 16h no mesmo local.

Ele nasceu em 1938 em uma família de músicos. Aos 20 anos, já tocava piano, violão, acordeão e escaleta e se apresentava em boates na noite paulistana. Durante sua carreira, ele gravou 31 discos de vinil. O último foi lançado em novembro de 2019, celebrando seus 60 anos de atuação na música e na televisão brasileira.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE RONNIE VON: