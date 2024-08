Renata Alves fala sobre cirurgia após acidente doméstico: 'Delicada'

A apresentadora Renata Alves atualizou seu quadro de saúde após cirurgia e revelou quando retornará ao comando do Hoje em Dia

Apresentadora do 'Hoje em Dia', Renata Alves usou as redes sociais na noite de quarta-feira, 28, para atualizar seu quadro de saúde. Nos últimos dias, a comunicadora sofreu um acidente doméstico e acabou fraturando o quinto metacarpo, um dos ossos da mão.

Mais cedo, Renata explicou que após conversar com seu médico, decidiu realizar uma cirurgia para se recuperar mais rápido. Agora, já depois da intervenção, a apresentadora da Record TV contou que tudo ocorreu bem e, em breve, já poderá retornar ao trabalho.

"E aí, pessoal! Já voltei, minha cirurgia acabou, foi um pouquinho mais delicada do que estávamos pensando, porque quebrei mais fragmentos do meu metacarpo, mas tudo foi resolvido. Doutor Walber, muito obrigada. Meu ortopedista, um cara que é especialista em mãos, cuidou perfeitamente", declarou ela.

Ainda no hospital, Renata Alves contou que logo receberia alta para seguir se recuperando em casa. "Estou com o braço enfaixado, com muita anestesia, parece que o braço não pertence ao meu corpo, é uma sensação muito esquisita. Já comi, e agora é esperar para ser liberada. Obrigada pelo carinho e pelas orações", disse.

Por fim, a parceira de Ana Hickmann, Ticiane Pinheiro e Celso Zucatelli informou que deve voltar à atração da Record na próxima semana. "Se Deus quiser, eu tiro esse curativo na sexta-feira, coloco um mais discreto no sábado, e segunda é a previsão que eu volte para o Hoje em Dia", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Alves (@renataalves_oficial)

O que aconteceu com Renata Alves?

A apresentadora Renata Alves sofreu um acidente doméstico na segunda-feira, 26, e fraturou o quinto metacarpo, um dos ossos da mão, enquanto realizava afazeres em casa. A comunicadora tranquilizou os fãs e informou que, em breve, já iniciará o tratamento adequado com ajuda de um profissional especializado.

Na manhã de quarta-feira, 28, Renata publicou um vídeo informando que optou pela cirurgia. "Nesses últimos dias não foram tão legais assim, tive um acidente doméstico, quebrei aqui o quinto metacarpo, essa parte. Foi uma fratura considerável na mão e ontem, em conversa com o meu ortopedista, que é especialista em mãos, doutor Walber Barreto, a gente achou melhor fazer uma cirurgia", contou.

De acordo com a apresentadora da Record, a rápida recuperação foi um dos principais motivos para a escolha do procedimento cirúrgico. "Eu não vou ficar quase dois meses com o braço imobilizado e o resultado, ele é muito mais certeiro com a cirurgia. Então, me internei ontem, já estou pronta", completou Renata Alves.