Qual é o significado dos sonhos? Cecilia Dassi dá opinião como psicóloga

Conhecida por ter sido atriz durante a infância e adolescência, Cecilia Dassi é psicóloga e surpreendeu com resposta para a pergunta: 'Todo sonho tem um significado?'

Conhecida por ter sido atriz na infância e na adolescência em várias novelas da Globo, Cecilia Dassi deixou a atuação de lado para se tornar psicóloga. Hoje em dia, ela faz reflexões sobre o que aprendeu na psicologia em seu perfil no Instagram e também atende seus pacientes. Assim, nesta semana, ela surpreendeu ao ser questionada sobre o significado dos sonhos e deu sua opinião.

Uma seguidora perguntou se “todo sonho tem um significado?”. Então, Dassi respondeu com sua visão da psicologia e destacou que o sonho é um processo de vivências e associações da memória da pessoa.

“Vejo sonhos como consequências de processos de elaboração/arquivamento de vivências, associações e memórias do dia. Eles muitas vezes funcionam de forma metafórica, podem ter insights e tendem a reproduzir padrões que a pessoa tem normalmente, podendo ser bem potentes terapeuticamente, especialmente quando vêm associados a forte carga emocional. Mas alguns acho que são menos ‘profundos’, menos significativos, são quase como a gente fazendo bagunça e encontrando coisas meio aleatórias e antigas enquanto arrumamos a casa, sabe? Sono é como ‘abrir gavetas’ para arquivar memórias. Então, às vezes, surgem coisas associadas”, disse ela.

E se o sonho acontecer na vida real? Qual é a explicação?

Em outro momento, Cecilia Dassi foi questionada sobre a sua visão quando a pessoa sonha com algo que acontece na vida real. Então, ela deu uma explicação sobre o funcionamento do cérebro humano.

“Eu, como psicóloga, vou analisar os fenômenos a partir do que temos como inferir a partir do que conhecemos do funcionamento do cérebro. Pode ser coincidência (muitas vezes alimentada pelo viés de confirmação, várias pessoas já sonharam que eu estava grávida e eu nunca estive. Mas se em uma dessas vezes eu estivesse mesmo, podiam dizer ‘tá vendo? Adivinhei). Ou pode ser que os dados para ‘adivinhar' que aquilo podia acontecer já estavam disponíveis e seu cérebro estava ‘juntando as peças’. Pegando o exemplo da gravidez, às vezes uma pessoa tem falado sobre querer engravidar e/ou tem alterações no corpo e/ou tem alterações no paladar/olfato e/ou enjoo e esses sintomas são muito sutis para você pensar sobre isso conscientemente e ter esse insight de que ela pode estar grávida, mas seu cérebro tá captando essas informações e tirando conclusões a partir delas. Aí essa ‘conclusão' pode aparecer no sonho. Mas os aspectos de fé, que atribuem significado espiritual/religioso aos sonhos, sempre devem ser respeitados e levados em conta quando forem o que faz mais sentido para a pessoa”, afirmou.