Psicóloga explica condição de Diego Hypolito: ‘Como se estivesse na iminência de morte’

O ex-ginasta Diego Hypolito (38) chamou atenção do público do BBB 25 ao passar por um problema no confinamento. Na noite do último domingo, 26, após Tadeu Schmidt (50) anunciar oficialmente as duplas que iriam se enfrentar no Paredão da semana, o irmão de Daniele Hypolito (40) precisou de atendimento médico no confessionário, após uma crise de ansiedade. Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Letícia de Oliveira fala sobre o caso do atleta; que afeta muitas pessoas no Brasil e no mundo.

Diego se mostrou bastante preocupado com o ocorrido. Em conversa com outros brothers, ele revelou que tinha medo que sua crise de ansiedade acabe "queimando" sua imagem com o público. "Isso pode acontecer com qualquer um. Você queimaria sua imagem se tivesse feito algo de errado para alguém aqui dentro. Você não fez nada de errado", acalmou o ator Diogo Almeida (40).

“O Diego já tinha dito no programa, em outro momento, que ele já tinha tido crise de ansiedade. A crise de ansiedade é uma crise de pânico onde a pessoa entra em alerta e o corpo responde como se ele tivesse realmente infartando, como se ele estivesse na iminência de morte. Então, o coração dispara, dá tontura sudorese, uma sensação de despertencimento da realidade, as extremidades formigam. Então, ele tem toda a reação fisiológica de luta, de fuga de morte por estar numa situação de stress, mas normalmente porque é uma pessoa que já vive de uma maneira muito propícia para isso", explica Letícia.

"Quem acaba tendo crise de pânico é uma pessoa que tem predisposição genética para crise de pânico, mas está associada a comportamentos de muita rigidez de muito autocrítica, de uma preocupação excessiva com que o outro estava aliando e pensando. Então, imagino que estar no Big Brother, ver a reação da mãe, não ser bem avaliado pelos outros participantes tudo isso pode estar aumentando a ansiedade do Diego, o que culminou na crise de pânico", emenda a especialista.

