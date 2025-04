Bolsonaro tem piora em seu quadro de saúde durante internação na UTI

Internado na UTI após cirurgia no abdômen, Jair Bolsonaro sofre piora em sua saúde e passar por novos exames, diz boletim médico

O ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu uma piora em seu quadro de saúde durante a internação para se recuperar de uma cirurgia no abdômen. O novo boletim médico do político informou que ele teve uma piora clínica, com elevação da pressão arterial, e passará por novos exames.

Bolsonaro está na UTI de um hospital em Brasília desde o dia 13 de abril, quando passou por uma cirurgia de 12 horas para corrigir complicações no intestino.

Leia o boletim médico completo:

“O Hospital DF Star informa que o ex-Presidente Jair Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em acompanhamento pós-operatório. Apresentou piora clínica, elevação da pressão arterial e piora dos exames laboratoriais hepáticos. Será submetido hoje a novos exames de imagem. Continua em jejum oral e com nutrição parenteral exclusiva. Segue com a fisioterapia motora e as medidas de prevenção de trombose venosa. Persiste a recomendação de não receber visitas e não há previsão de alta da UTI", informaram.

A internação de Bolsonaro

Vale lembrar que Jair Bolsonaro foi internado após passar mal na última sexta-feira, 11, na cidade de Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte. Ele foi levado a um hospital da cidade e, após receber os primeiros atendimentos, foi transferido de helicóptero para o Hospital Rio Grande, em Natal.

Posteriormente, ele foi levado para um hospital particular em Brasília e passou por uma nova cirurgia no último domingo, 13, após apresentar um quadro de obstrução intestinal. A cirurgia realizada – uma laparotomia exploradora – tem o objetivo de liberar aderências intestinais e reconstruir a parede abdominal. Em entrevista à CARAS Brasil, a médica clínica geral Manoela Souza comentou o diagnóstico do político. Leia aqui!

