Avó de Fabiana Justus recebe o mesmo diagnóstico da neta e médico explica: 'São raros os casos'

A influencer Fabiana Justus (38) surpreendeu seus fãs ao anunciar que sua avó foi diagnosticada com o mesmo tipo de câncer que ela. No ano passado, a personalidade da mídia descobriu a leucemia mieloide aguda . Agora, ela vê a avó lutando contra a mesma doença grave. Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Jorge Abissamra Filho explica o caso.

Por uma triste coincidência, a avó materna de Fabiana, Celia Chryzman, foi diagnosticada com leucemia, mesma doença que a neta enfrentou no último ano. Fabiana passou por um transplante de medula e atualmente a doença está em remissão.

Segundo o Dr. Jorge Abissamra, médico oncologista, a leucemia mieloide aguda (LMA) pode ter relação genética, embora a maioria dos casos sejam esporádicos, ou seja, não apresentam histórico familiar ou mutações herdadas para o desenvolvimento da condição.

Existem casos que podem ser herdados geneticamente, mas o especialista reforça:"Mas a princípio são raros os casos em que há relação genética familiar". Fabiana Justus revelou que a doença da avó, Leucemia Mielóide Aguda, começou crônica, e agora virou aguda. O Dr. Jorge esclarece.

"Significa que era uma célula neoplasica indolente (lenta) que se transformou para células mais jovens com infiltração mais agressiva do sangue", afirma. O oncologista aponta quais os cuidados com Celia Chryzman durante o tratamento contra a Leucemia Mielóide Aguda.

"Precisa ficar atenta para prevenção de infecções, pois o tratamento leva a imunodepressão e os riscos de infecção aumentam [...] acompanhar com especialista para que haja um tratamento assertivo", finaliza o Dr. Jorge Abissamra ao avaliar o caso da avó da influenciadora Fabiana Justus.

