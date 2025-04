Mariana Rios faz resumo de sua batalha para engravidar: 'Estaca zero'

Há dois anos tentando engravidar, Mariana Rios faz resumo de sua luta para se tornar mãe; famosa contou detalhes de suas perdas e tentativas

A apresentadora Mariana Rios, de 39 anos, vem compartilhando a sua batalhada para engravidar. Após aparecer com cara de choro nos últimos dias por conta de uma ligação do médico sobre seus embriões, a famosa contou nesta quinta-feira, 24, em um vídeo, um resumo do que está acontecendo.

A atriz então falou que está há dois anos está tentando engravidar e que quando começou não imaginava que seria tão difícil. Por se considerar uma pessoa saudável e sem grandes problemas de saúde, ela pensou que o processo poderia acontecer de forma natural até fazer um exame e descobrir que não. Foi então que Mariana Rios começou o tratamento para congelar óvulos e fazer uma fertilização in vitro, contudo, o processo também não tem sido como esperava.

"Lá atrás, quando eu decidi olhar pra esse ponto com mais carinho, pra esse sonho, eu tinha certeza absoluta de que a nornada seria muito mais simples, simplesmente porque eu pensava assim: 'eu sou uma pessoa saudável, eu me cuido, eu não tenho vícios, eu sou trabalhadora, me considero uma pessoa do bem, então tá tudo ok comigo, é lógico que vai dar certo e não vai demorar'", começou dizendo.

Foi então que ela descobriu por um exame que não conseguiria engravidar de forma natural e que deveria congelar seus óvulos para formar os embriões para a fertilização in vitro. " Aí depois disso me veio uma outra certeza: 'eu tenho um estoque ótimo de óvulos então, de primeira, eu vou conseguir coletar e congelar vários. Engano meu. No primeiro estímulo para congelar foram 12 dias aplicando injeções de hormônios na barriga, com emocional comprometido, corpo bem inchado, porque foi assim que meu organismo respondeu às medicações pra no final receber a notícia de que dos 12 óvulos esperados pra serem congelados, apenas um era bom, que teríamos que repetir tudo outra vez, então comecei um novo processo e nessa segunda leva nenhum era suficiente pra ser congelado", relembrou.

"Após um número ok de óvulos, partimos para a formação dos embriões e a gente recebeu uma notícia maravilhosa, que depois de um longo processo, com um resultado incrível, nós conseguimos nove embriões formados, muita felicidade, vibrando de alegria e a certeza que agora sim iria dar certo e esse alegria imensa desabou quando o médico nos trouxe a notícia de que nenhum dos nove embriões era bom que eles não se densenvolveram como precisaria, ou seja, tudo o que eu fiz até agora, todas as coletas, todas as injeções, todo o processo pra que eu chegasse até aqui foi jogado fora. Eu volto à estaca zero" , contou que até o momento não conseguiu finalizar o processo.

Veja o relato completo de Mariana Rios:

Mariana Rios revela problema de saúde em meio à tentativa para engravidar

Recentemente, Mariana publicou um novo relato a respeito do assunto e revelou que descobriu um problema de saúde em meio à tentativa para engravidar. De acordo com a famosa, ela teve uma com trombofilia adquirida.

"Eu tive uma trombofilia adquirida e a gente teve que fazer um exame genético. Como é importante falar sobre isso. Imagina se eu tivesse passando por tudo isso sozinha?", declarou a apresentadora. A condição relatada por Mariana aumenta o risco de trombose e pode acabar afetando a fertilidade e a saúde gestantacional. Leia mais!