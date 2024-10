Rainha Elizabeth II teve câncer nos ossos; conheça origem da doença

Em entrevista à CARAS Brasil, o oncologista Jorge Abissamra Filho explica o que se sabe sobre a origem do câncer nos ossos; diagnóstico da Rainha Elizabeth II

O ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, revelou em sua autobiografia, intitulada Unleashed, que a Rainha Elizabeth II, que morreu em setembro de 2022, teria sido diagnosticada com câncer nos ossos um ano antes de sua morte. De acordo com ele, a realeza manteve a doença em segredo, mesmo sabendo da gravidade da situação.

Na ocasião, Boris notou que Elizabeth estava visivelmente debilitada, apresentando palidez e uma postura curvada, além de hematomas nas mãos e punhos, que podem ter sido causados por injeções. Apesar do estado físico, sua capacidade mental permanecia intacta.

Em entrevista à CARAS Brasil, o oncologista Jorge Abissamra Filho explica que o câncer nos ossos, geralmente, é uma patologia ampla, que pode significar que Elizabeth II teve um câncer que começou nos ossos – algo bem menos comum – ou um câncer que se espalhou para os ossos, uma doença bem mais habitual.

“Há diversos tumores que dão metástase nos ossos. Nas mulheres, o mais comum e de maior incidência é o câncer de mama. É bem mais raro tumores que se iniciam nos ossos, em pacientes idosos. Essa enfermidade geralmente acomete adultos jovens entre 20 e 40, o que nos faz pensar que, provavelmente, a Rainha teve alguma outra doença que se espalhou para seus ossos”, informa o especialista.

De acordo com ele, o câncer, quando se espalha para os ossos, pode dar fortes dores e fraturas. “O que nos faz supor que os últimos dias da Rainha não tenham sido fáceis. Dificilmente saberemos de fato qual patologia Elizabeth II teve antes de morrer e o que levou a sua morte”, destaca Abissamra.

“Sabemos que a família real mantém certa discrição em relação às questões particulares, principalmente sobre doenças, visto, por exemplo, o câncer de ovário que acometeu a princesa Kate (Middleton, a princesa de Gales) e até hoje não sabemos muito como ela está. Torcemos sempre por ela (Kate), para que se reestabeleça o mais brevemente possível. Seguimos curiosos e intrigados sobre qual patologia levou a Rainha ao seu descanso eterno”, finaliza.