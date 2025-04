Internado na UTI, Jair Bolsonaro atualiza sobre sua recuperação: 'De forma cautelosa'

Internado na UTI após cirurgia, Bolsonaro informou sobre usa recuperação em uma publicação nas redes sociais nesta segunda-feira, 28

O ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro continua internado na UTI de um hospital em Brasília, no Distrito Federal, enquanto se recupera de uma cirurgia de 12 horas na região abdominal. Nesta segunda-feira, 28, um novo boletim informou que ele começou a ingerir de forma cautelosa líquidos e alimentos leves, como água, chá e gelatina, por via oral.

"Permaneço internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em acompanhamento pós-operatório, seguindo em tratamento para controle das alterações laboratoriais do fígado, que vêm apresentando recuperação progressiva. Estou clinicamente estável, sem dor constante ou febre, com pressão arterial monitorada e controlada", iniciou.

E continuou: "Ainda persisto com sinais de gastroparesia (retardo no esvaziamento do estômago) e soluços que tiram qualquer ser humano do sério, mas sendo clinicamente controlados e acompanhados. Hoje, de forma cautelosa, a equipe médica iniciou a oferta oral limitada de água, chá e gelatina, devido a sinais de movimentos intestinais iniciais".

"Paralelamente, continuo realizando fisioterapia motora controlada para a recuperação da massa muscular perdida pelo período de repouso e sigo recebendo medidas de prevenção contra trombose venosa. Permaneço com restrição de visitas e, até o momento, sem previsão de alta da UTI", finalizou.

Por que Bolsonaro está na UTI?

Jair Bolsonaro foi internado após passar mal durante um evento e passou por uma nova cirurgia no último domingo, 13, após apresentar um quadro de obstrução intestinal. Foi realizada uma laparotomia exploradora, que visa liberar aderências intestinais e reconstruir a parede abdominal. Após o procedimento, ele se recupera na UTI. Em entrevista à CARAS Brasil, a médica clínica geral Manoela Souza explicou sobre o diagnóstico do político. Leia aqui!

