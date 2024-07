O que provoca bronquiolite? Entenda infecção que deixou filho de Bárbara Evans na UTI

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico pediatra Miguel Liberato esclarece causas da bronquiolite, inflamação que atingiu filho de Bárbara Evans

Com a chegada do inverno os casos de bronquiolite costumam se tornar mais frequentes e, consequentemente, atingem mais bebês. Apesar da ligação com a estação do ano, o frio não provoca a infecção. Entenda mais sobre o quadro que já deixou o filho de Bárbara Evans (33) internado na UTI.

"A bronquiolite é uma infecção causada por alguns tipos de vírus", explica o médico pediatra Miguel Liberato, em entrevista à CARAS Brasil. "Ela acomete uma parte bem delicada do pulmão dos bebês, os bronquíolos, que são as estruturas que distribuem o ar para dentro dos pulmões."

"O principal responsável pela doença é o Vírus Sincicial Respiratório [conhecido também como VSR], mas ela pode ser causada também por outros vírus como: adenovírus, vírus parainfluenza, vírus influenza, rinovírus, entre outros", completa o especialista.

De acordo com dados da plataforma Infogripe, da Fiocruz, houve um aumento de casos de bronquiolite neste ano, em relação aos números de 2023. Até o dia 20 de julho, foram registrados mais de 22 mil casos em bebês de até 2 anos.

COMO É FEITO O TRATAMENTO DA BRONQUIOLITE?

Segundo Liberato, o tratamento da infecção é feito em relação aos sintomas do bebê. "Ou seja, remédio para febre, lavagem nasal, inalação com soro fisiológico e, em casos mais graves, em que a criança apresenta sinais de desconforto respiratório, a internação para poder ofertar o oxigênio de forma adequada à criança pode ser necessária."

Em meados de junho, Antônio, um dos filhos gêmeos da modelo Bárbara Evans precisou ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após o diagnóstico de bronquiolite. Apesar da preocupação, ela explicou que o pequeno ficou no hospital para ter uma observação melhor.

"Também podemos indicar a fisioterapia respiratória e se o paciente apresentar vômito, suspender a mamada ou a alimentação e deixar no soro na veia, para evitar que ele se engasgue e piore seu cansaço respiratório", completa o médico.

