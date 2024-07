O que é aneurisma da aorta? Problema atingiu Otaviano Costa

O apresentador Otaviano Costa passou por uma cirurgia no tórax para corrigir um aneurisma da aorta. Saiba mais detalhes sobre este problema de saúde

O apresentador Otaviano Costa surpreendeu ao revelar que passou por uma cirurgia no tórax. O artista foi diagnosticado com um aneurisma da aorta ascendente torácica e precisou ser operado com o peito aberto para correção do problema.

O aneurisma da aorta ascendente torácica costuma ser assintomático e seu reparo é feito por meio da cirurgia aberta com circulação extracorpórea. É caracterizado pela dilatação irreversível de uma região da aorta e é descrito de acordo com a localização anatômica. De acordo com o site Globo Esporte, este problema de saúde pode ser fatal por causa da falta de sintomas, sendo diagnosticado apenas quando acontece um evento súbito.

Esta doença costuma atingir pessoas de idade avançada, com histórico de hipertensão arterial e com alterações genéticas do tecido conjuntivo. O diagnóstico é feito por meio de exames de rotina ou eventos sintomáticos, como dor torácica, instabilidade hemodinâmica, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e isquemia de membros.

Em casos de suspeitas sobre a sua saúde, procure um médico especialista para receber a orientação correta.

Leia o que Otaviano Costa falou sobre a descoberta do aneurisma da aorta

Em um relato em vídeo direto do hospital, Otaviano Costa revelou os detalhes de como foi diagnosticado e sobre a cirurgia. "Eu estava com um aneurisma da aorta ascendente torácica, num nível muito perigoso, que a qualquer momento, por não estar com nenhum sintoma externo detectável - e esse é o perigo do aneurisma - eu poderia realmente ter o rompimento da minha aorta e assim ser irreversível. No meu caso, foi causado por uma válvula chamada válvula tricúspide, só que eu nasci com uma válvula bicúspide. Ou seja, o normal era ter três, tricúspides, pazinhas, a minha tinha duas pazinhas somente. E, por ter só duas patinhas, jogava muito sangue na minha aorta, que inchou muito nos últimos tempos e colocou a minha vida em risco", disse ele.

Então, ele disse que recebeu o diagnóstico pouco antes do aniversário de sua esposa, a atriz Flávia Alessandra, e decidiu só contar depois da festa. "Com essa notícia impactante, não contei para a Flávia no aniversário dela, fomos celebrar a vida dela. No domingo, meus pais voltaram para Cuiabá e resolvi contar para a Flavinho. Com outros exames, outros laudos, detectaram de maneira bastante evidente o status e os próximos passos. Resolvemos apontar a cirurgia como solução para o risco", afirmou.

Logo depois, Otaviano contou sobre o risco da cirurgia. "Não é uma cirurgia pequena, é uma cirurgia muito invasiva. Abre o externo, que é essa parte do peito aqui, esse osso do peito. Abre, entra, e é muito sensível. Eu fui tomado por um turbilhão de emoções, foi quase que uma última vez para tudo. Teve uma hora que, sabendo que era fundamental a cirurgia, eu resolvi conversar comigo mesmo e dominei pela coragem. Entendi que era necessário. Durante esse mês inteiro, planejando a vida, eu vim para o Sírio Libanês no dia 8 de julho, no dia 10 eu fiz a cirurgia, que durou pouco mais de sete horas, eu estava muito apreensivo. Passei três dias na UTI e agora estou aqui em um apartamento na unidade coronária. Estou vivo", declarou.

Agora, ele vai sair do hospital e seguir com sua recuperação. "Uma semana da cirurgia e recebo a notícia da minha alta. Estou com alguns drenos. E vamos para a recuperação. Agora eu começo, com muita paciência, fazer minha volta à vida. Estou fazendo muita fisioterapia e me recuperando bem. Agora é viver a vida plenamente, sem risco nenhum. Um simples ecocardiograma salvou a minha vida", declarou.